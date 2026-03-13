منتخب إيران يرد على ترامب : أمريكا الدولة الواجب استبعادها من كأس العالم
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق
موقعتش أنا نزلت أشوف ترتيب الأهلي.. تعليق ساخر من الدردير بعد ظهوره في ليفل الوحش
تصعيد دموي في لبنان .. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 773 بينهم 103 أطفال
رامز جلال لـ عمرو الدرديري: إيه اللي انت لابسه ده ما كنت خليك في البدلة أحسن
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 25 رمضان 2026
مجدي عبد الغني: ابني اتظلم بسببي..وأنا اللي عملت تجربة نادي إنبي
قرار إزالة.. الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء اقتحام منزل في الإسكندرية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل عناصر من قوات الباسيج الإيرانية في طهران
منشورات إسرائيلية فوق بيروت تدعو لمواجهة حزب الله.. والجيش اللبناني يحذر المواطنين
عمرو الليثي يكشف قصة غيرت حياته: مكالمة تأخرت يومين علمتني أن الاعتذار شجاعة
حماية المستهلك بالقليوبية يواصل شن الحملات الرقابية المُفاجئة.. وضبط 10 قضايا متنوعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خالد الجندي: أرجّح أن سيدنا لقمان كان نبيا غير مرسل .. فيديو

الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قضية معرفة شخصية سيدنا لقمان عليه السلام من القضايا المهمة التي تناولها القرآن الكريم، خاصة أن الله سبحانه وتعالى ذكره في سورة كاملة حملت اسمه، موضحًا أن القرآن عندما تحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم»، وهو ما يبرز أهمية ملف التزكية والتربية في بناء الإنسان.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة "DMC"، اليوم الجمعة، أن سيدنا لقمان يعد من الشخصيات التي اختلف العلماء في تحديد منزلتها، هل هو نبي أم عبد صالح، موضحًا أن ما ورد في الآثار يشير إلى أن لقمان كان حبشيًا، وكل ما نعرفه عنه أنه أوتي الحكمة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن القرآن لم يذكر أن لقمان دعا قومًا أو خاض صدامًا معهم كما حدث مع الأنبياء المرسلين، مبينًا أن الأنبياء نوعان: نبي مرسل له رسالة يبلغها للناس، ونبي غير مرسل، ولذلك ظهرت آراء مختلفة بين العلماء حول حقيقة سيدنا لقمان.

حقيقة سيدنا لقمان

وأشار إلى أن بعض العلماء رجحوا أن لقمان كان وليًا صالحًا وليس نبيًا، مستندين إلى أنه لم يُكلف برسالة ولم يُذكر ضمن الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم، وعددهم خمسة وعشرون نبيًا.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن فريقًا آخر من العلماء يرى أن لقمان كان نبيًا لكنه غير مرسل، لأن النبوة قد تكون بدون رسالة عامة، موضحًا أن المسألة فيها سعة، ومن اختار أيًا من الرأيين فلا حرج عليه.

وتابع الشيخ خالد الجندي قائلًا إنه شخصيًا يرجح أن سيدنا لقمان كان نبيًا غير مرسل، لافتًا إلى أن هناك ثلاث شخصيات في القرآن الكريم يرى أنها أقرب إلى النبوة، وهي الخضر وذو القرنين وسيدنا لقمان.

وأوضح أن الخضر عليه السلام يرجح كونه نبيًا لأن الأفعال التي قام بها لا يمكن أن تصدر إلا عن وحي من الله، مستشهدًا بقوله تعالى على لسانه: «وما فعلته عن أمري»، وهو ما يدل على أن ما قام به كان بتكليف إلهي.

وأشار أيضًا إلى قصة ذي القرنين، حيث ورد في القرآن قول الله تعالى: «قلنا يا ذا القرنين»، موضحًا أن هذا الخطاب الإلهي يدل على أنه كان يُخاطب بوحي.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، أن الأمر نفسه يمكن فهمه في قصة لقمان، حيث قال الله تعالى: «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله»، موضحًا أن هذا الخطاب المباشر يدل على منزلة عظيمة لقمان عليه السلام.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أن هذه الآية قد تُفهم على أنها خطاب إلهي مباشر، وهو ما يجعله يرجح أن لقمان كان نبيًا غير مرسل، مع التأكيد أن المسألة فيها سعة بين العلماء.

خالد الجندي سيدنا لقمان النبي النبي المرسل القرآن العلماء حقيقة سيدنا لقمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

ترامب

سؤال أثار غضبه .. ترامب ينزعج من حديث السيطرة على الشريان النفطي الإيراني

جنوب لبنان

مواجهة حزب الله بـ QR.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات في جنوب لبنان

وزير الخارجية و كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

وزير الخارجية يجري اتصالا بمستشار ترامب لبحث تطورات الأوضاع في لبنان

بالصور

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد