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الحالة حرجة ونزيف بالمخ .. ماذا حدث مع الفنان محمد مرزبان؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الحالة حرجة ونزيف بالمخ .. ماذا حدث مع الفنان محمد مرزبان؟

الفنان محمد مرزبان
الفنان محمد مرزبان
أمينة الدسوقي

تصدر اسم الفنان محمد مرزبان محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أدى إلى إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى العناية المركزة وسط حالة من القلق والترقب بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وبحسب المعلومات الأولية، كان الفنان يستقل دراجة نارية بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم بمدينة أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، قبل أن تتعرض الدراجة لاصطدام عنيف بسيارة مسرعة، ما أدى إلى انقلابها وتحطمها بالكامل، بينما تعرض مرزبان لإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

نزيف بالمخ وإصابات خطيرة

وتشير تقارير صحفية الي ان الفنان وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أظهرت الفحوصات الأولية معاناته من نزيف بالمخ، إضافة إلى جروح وكدمات متعددة، فضلاً عن الاشتباه في إصابات بالعمود الفقري والفقرات العنقية.

الفنان محمد مزربان

تحرك عاجل من نقابة المهن التمثيلية

وفي أعقاب الحادث، تواصلت أسرة الفنان مع نقابة المهن التمثيلية، حيث تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمتابعة الحالة الصحية لمحمد مرزبان والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها بعد عمليات بحث وتحريات مكثفة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

لماذا تصدر محمد مرزبان الترند؟

أثار خبر الحادث موجة واسعة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم محمد مرزبان قوائم الأكثر تداولاً في مصر وتفاعل الآلاف من الفنانين والجمهور مع الخبر، داعين له بالشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى أسرته ومحبيه، خاصة بعد تداول أنباء عن خطورة حالته الصحية ودخوله في غيبوبة نتيجة الإصابات التي تعرض لها.

مسيرة فنية امتدت لعقود

يُعد محمد مرزبان واحداً من الوجوه الفنية المعروفة في الدراما والسينما المصرية، إذ بدأ مشواره الفني مطلع تسعينيات القرن الماضي، ونجح على مدار سنوات طويلة في بناء حضور مميز من خلال الأدوار التي جسدها باحترافية لافتة.

واشتهر مرزبان بأداء شخصيات رجال الأعمال والأرستقراطيين، مستفيداً من حضوره الهادئ وأسلوبه الخاص في التمثيل. 

وشارك في العديد من الأعمال البارزة، من بينها فيلم "كشف المستور" و"البلياتشو"، إلى جانب مسلسلات حققت نجاحاً جماهيرياً مثل "ضد التيار" و"أين قلبي" و"اسم مؤقت".

وعلى الرغم من أن أدواره لم تكن دائماً في صدارة البطولة المطلقة، فإن محمد مرزبان استطاع أن يترك بصمة واضحة في الأعمال التي شارك بها، ليصبح أحد الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم بالأداء المتقن والحضور المميز على الشاشة.

دعوات بالشفاء وترقب للتطورات

ومع استمرار تلقيه العلاج تحت إشراف طبي مكثف، يترقب جمهور الفنان المصري أي تطورات جديدة بشأن حالته الصحية، وسط سيل من الدعوات ورسائل الدعم التي اجتاحت مواقع التواصل، أملاً في تجاوزه هذه المحنة والعودة مجدداً إلى الساحة الفنية التي قدم لها سنوات طويلة من العطاء.

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