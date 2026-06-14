وزيرة التضامن: النسخة الثانية من فرحة مصر تستهدف 8 آلاف عريس وعروسة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق النسخة الثانية من احتفالية «فرحة مصر»، مؤكدة أن المبادرة تستهدف دعم وتجهيز 8 آلاف شاب وفتاة مقبلين على الزواج، بواقع 4 آلاف عريس و4 آلاف عروسة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالوزارة أن المرحلة الأولى من المبادرة نجحت في دعم ألف عريس وألف عروسة، فيما تشهد المرحلة الثانية توسعًا كبيرًا لتشمل أعدادًا مضاعفة، حيث سيتم بدء التجهيزات بشكل أضخم، مع فتح منصة «فرحة مصر» للتسجيل اعتبارًا من اليوم.



وأضافت أن تجهيز فساتين الزفاف سيبدأ بالتعاون مع مؤسسة «النداء»، مشيرة إلى أن إعداد 4 آلاف فستان زفاف يُعد مهمة كبيرة تحتاج إلى وقت وجهد، خاصة مع الحرص على تقديم مستوى لائق يليق بالمستفيدات.



وأكدت وزيرة التضامن أن «فستان الفرح هو الفرح نفسه»، لافتة إلى أن نحو 600 سيدة يعملن على مدار العام للمساهمة في تجهيز المستلزمات الخاصة بالمبادرة.



ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال إلى دعم المبادرة والمشاركة فيها، سواء من خلال التبرعات العينية أو النقدية، أو تقديم الخدمات، لضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحقيق الهدف الإنساني للمبادرة.