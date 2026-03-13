محمود الخطيب عمل كدا .. رد جريء من محمد أنور على انتقادات إطلالته في مناعة

ردّ الفنان محمد أنور على الانتقادات التي وُجّهت إلى ظهوره في مسلسل مناعة، والذي تدور أحداثه في فترة الثمانينيات، خاصة ما يتعلق بإطلالته ومظهره الذي اعتبره البعض غير مناسب لتلك الحقبة الزمنية.

طبيعة الأزياء والموضة في الثمانينيات

وأوضح أنور خلال لقائه في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس، أنه أجرى بحثًا واسعًا حول طبيعة الأزياء والموضة في الثمانينيات قبل بدء التصوير، مؤكدًا أن الموضة تعود وتكرر نفسها عبر الزمن، وأن كثيرًا مما يرتديه الشباب اليوم كان موجودًا بالفعل في تلك الفترة.

واستشهد بقصة شعر الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم كابوريا، موضحًا أن هذه القصة كانت شائعة في تلك الفترة، لكنها عُرفت لاحقًا باسم الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه.

كما أشار إلى أن اللحية التي ظهر بها كانت منتشرة أيضًا، إلى جانب قصات الشعر الكثيفة التي عُرف بها نجوم كرة القدم آنذاك مثل محمود الخطيب وحسن شحاتة ومجدي عبد الغني.

وتطرق أنور إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها أصبحت مصدر قلق له، خاصة فيما يتعلق بالظهور في البرامج التلفزيونية والحديث بعفوية.

وأوضح أن بعض الصفحات تقوم باقتطاع أجزاء قصيرة من الحديث خارج سياقها، ثم إرفاقها بتعليقات موجهة تؤثر على ردود فعل الجمهور.

طريقة تفكير الجمهور

وأضاف: "أصبحت أخشى الكلام رغم بساطتي وكوني ابن منطقة المطرية، لأن الجمهور يشاهد المقطع لكنه يتأثر بما يُكتب فوقه، فإذا كان التعليق إيجابيًا يتفاعل الناس معه، أما إذا كان سلبيًا فتنهال الانتقادات، وكأن الكابشن أصبح يتحكم في طريقة تفكير الجمهور ويصنع رأيًا جاهزًا لديهم دون النظر إلى نية المتحدث الحقيقية".