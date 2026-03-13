إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
مرموش مرشح لقيادة السيتي أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي
المصري البورسعيدي يسعي لمواصلة مشواره القاري أمام شباب بوزداد
لاريجاني يرد على وزير الحرب الأمريكي: قيادتنا بين الناس وأنتم في جزيرة إبستين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمود الخطيب عمل كدا .. رد جريء من محمد أنور على انتقادات إطلالته في مناعة

محمد أنور
محمد البدوي

ردّ الفنان محمد أنور على الانتقادات التي وُجّهت إلى ظهوره في مسلسل مناعة، والذي تدور أحداثه في فترة الثمانينيات، خاصة ما يتعلق بإطلالته ومظهره الذي اعتبره البعض غير مناسب لتلك الحقبة الزمنية.

طبيعة الأزياء والموضة في الثمانينيات

وأوضح أنور خلال لقائه في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس، أنه أجرى بحثًا واسعًا حول طبيعة الأزياء والموضة في الثمانينيات قبل بدء التصوير، مؤكدًا أن الموضة تعود وتكرر نفسها عبر الزمن، وأن كثيرًا مما يرتديه الشباب اليوم كان موجودًا بالفعل في تلك الفترة.

واستشهد بقصة شعر الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم كابوريا، موضحًا أن هذه القصة كانت شائعة في تلك الفترة، لكنها عُرفت لاحقًا باسم الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه. 

كما أشار إلى أن اللحية التي ظهر بها كانت منتشرة أيضًا، إلى جانب قصات الشعر الكثيفة التي عُرف بها نجوم كرة القدم آنذاك مثل محمود الخطيب وحسن شحاتة ومجدي عبد الغني.

وتطرق أنور إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها أصبحت مصدر قلق له، خاصة فيما يتعلق بالظهور في البرامج التلفزيونية والحديث بعفوية.

 وأوضح أن بعض الصفحات تقوم باقتطاع أجزاء قصيرة من الحديث خارج سياقها، ثم إرفاقها بتعليقات موجهة تؤثر على ردود فعل الجمهور.

طريقة تفكير الجمهور

وأضاف: "أصبحت أخشى الكلام رغم بساطتي وكوني ابن منطقة المطرية، لأن الجمهور يشاهد المقطع لكنه يتأثر بما يُكتب فوقه، فإذا كان التعليق إيجابيًا يتفاعل الناس معه، أما إذا كان سلبيًا فتنهال الانتقادات، وكأن الكابشن أصبح يتحكم في طريقة تفكير الجمهور ويصنع رأيًا جاهزًا لديهم دون النظر إلى نية المتحدث الحقيقية".

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

زيت طعام

التحفظ على 17 طن زيت طعام مجهول المصدر في شبين القناطر

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة ترويج المواد المخدرة بمحيط أحد المساجد بالسويس

ارشيفية

إخماد حريق داخل ورشة في كرداسة دون خسائر بشرية

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد