لبنى ونس تتحدث عن سبب حماسها لمسلسل نون النسوة.. خاص

تحدثت الفنانة لبنى ونس عن دور والدة "نعمة" في مسلسل “نون النسوة” والتي تجسد نموذج السيدة الشعبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من دفء وكرم وخفة ظل، مؤكدة أن الشخصية تعيش لبناتها وأبنائها، ولا يشغلها في الدنيا سوى الاطمئنان عليهم، فحبها لابنتها هو المحرك الأساسي لتصرفاتها، لتكون مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل أن تراها آمنة وسعيدة.



وأضافت ونس في تصريحات خاصة: أن ما جذبها إلى الدور هو تنوعه الإنساني، لأنه لا يقتصر على لحظات الحزن أو الدموع فقط، بل يحمل أيضاً خفة دم طبيعية نابعة من البيئة التي تنتمي إليها الشخصية، مشيرة إلى أنها كانت متعطشة لتقديم هذا النوع من الأدوار التي تمزج بين الدراما والدفء الشعبي، لكون التوازن بين البكاء والابتسامة هو ما يمنح الشخصية صدقها ويجعلها قريبة من الجمهور.



وشددت على أن "نون النسوة" ليس عملاً موجّهًا للنساء فقط كما قد يوحي الاسم، بل يحمل مضموناً إنسانياً أوسع، معتبرة أن العنوان ذكي ومعبّر عن طبيعة الأحداث دون أن يحصرها في إطار ضيق.



مُسلسل "نون النسوة" من قصة محمد الحناوي، سيناريو وحوار أحمد صفوت، ومن بطولة مي كساب، هبه مجدي، ندي موسي، محمود الليثي، سيمون، لبنى ونس، أحمد الرافعي، محمد جمعه، إيهاب فهمي، جوري بكر، أحمد فهيم، وأخرين... ومن إخراج إبراهيم فخر.



ومن خلال الأختين "شريفة" التي تقوم بدورها النجمة مي كساب، و"زينات" التي تقوم بدورها النجمة هبه مجدي، نشاهد عالمين مختلفين يتشكلان تحت السقف ذاته، غير أن الرؤية والطموح والاختيارات تصنع فجوة تتسع تدريجياً بين الأختين، لتصبح الحكاية أكثر من مجرد خلاف عائلي، بل مواجهة بين قناعات متباينة حول معنى النجاح والقيمة والكرامة.



تمثل "زينات" نموذج المرأة التي تؤمن بالعمل الجاد والاستقرار، وتسعى إلى بناء حياتها بهدوء بعيداً عن الأضواء، شخصيتها متماسكة، حاسمة أحياناً، لكنها تحمل في داخلها حساسية عالية تجاه أسرتها ومحيطها، في المقابل، تبدو "شريفة" مدفوعة بحلم الخروج من حدود الواقع الضيق إلى عالم أوسع، عالم تصنعه الشهرة والصورة والانتشار.

