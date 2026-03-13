قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
تحذير من ممارسة السباحة بشواطئ مطروح خلال أيام العيد لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ
مدرب المصري قبل لقاء بلوزاداد: لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي
قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف
نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال
وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن
تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات
علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تُبشرك بها.. وحقيقة ظهورها أمس بالأدلة
كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لبنى ونس تتحدث عن سبب حماسها لمسلسل نون النسوة.. خاص

لبنى ونس
لبنى ونس
قسم الفن

تحدثت الفنانة لبنى ونس عن دور والدة "نعمة" في مسلسل “نون النسوة” والتي تجسد نموذج السيدة الشعبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من دفء وكرم وخفة ظل، مؤكدة أن الشخصية تعيش لبناتها وأبنائها، ولا يشغلها في الدنيا سوى الاطمئنان عليهم، فحبها لابنتها هو المحرك الأساسي لتصرفاتها، لتكون مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل أن تراها آمنة وسعيدة.

وأضافت ونس في تصريحات خاصة: أن ما جذبها إلى الدور هو تنوعه الإنساني، لأنه لا يقتصر على لحظات الحزن أو الدموع فقط، بل يحمل أيضاً خفة دم طبيعية نابعة من البيئة التي تنتمي إليها الشخصية، مشيرة إلى أنها كانت متعطشة لتقديم هذا النوع من الأدوار التي تمزج بين الدراما والدفء الشعبي، لكون التوازن بين البكاء والابتسامة هو ما يمنح الشخصية صدقها ويجعلها قريبة من الجمهور.

وشددت على أن "نون النسوة" ليس عملاً موجّهًا للنساء فقط كما قد يوحي الاسم، بل يحمل مضموناً إنسانياً أوسع، معتبرة أن العنوان ذكي ومعبّر عن طبيعة الأحداث دون أن يحصرها في إطار ضيق.

مُسلسل "نون النسوة" من قصة محمد الحناوي، سيناريو وحوار أحمد صفوت، ومن بطولة مي كساب، هبه مجدي، ندي موسي، محمود الليثي، سيمون، لبنى ونس، أحمد الرافعي، محمد جمعه، إيهاب فهمي، جوري بكر، أحمد فهيم، وأخرين... ومن إخراج إبراهيم فخر.

ومن خلال الأختين "شريفة" التي تقوم بدورها النجمة مي كساب، و"زينات" التي تقوم بدورها النجمة هبه مجدي، نشاهد عالمين مختلفين يتشكلان تحت السقف ذاته، غير أن الرؤية والطموح والاختيارات تصنع فجوة تتسع تدريجياً بين الأختين، لتصبح الحكاية أكثر من مجرد خلاف عائلي، بل مواجهة بين قناعات متباينة حول معنى النجاح والقيمة والكرامة.

تمثل "زينات" نموذج المرأة التي تؤمن بالعمل الجاد والاستقرار، وتسعى إلى بناء حياتها بهدوء بعيداً عن الأضواء، شخصيتها متماسكة، حاسمة أحياناً، لكنها تحمل في داخلها حساسية عالية تجاه أسرتها ومحيطها، في المقابل، تبدو "شريفة" مدفوعة بحلم الخروج من حدود الواقع الضيق إلى عالم أوسع، عالم تصنعه الشهرة والصورة والانتشار.
 

لبنى ونس نون النسوة مسلسل نون النسوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

نسرين طافش

بقفطان مطرز.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

سابع سما

بمسرح أوبرا ملك.. البيت الفني يعلن عن افتتاح العرض المسرحي سابع سما ثاني أيام عيد الفطر

هنيدي

وصله مزاح بين هنيدي وساويرس.. ما القصة؟

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد