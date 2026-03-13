محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر

انتقد الفنان محمد أنور ما وصفه بـ«موضة» التركيز على الأرقام القياسية للإيرادات في السينما خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن هذه الأرقام تهم صُنّاع العمل أكثر مما تفيد المشاهد، ولا تعكس بالضرورة جودة العمل أو تأثيره على الجمهور.

فيلم سمير وشهير وبهير

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية “أسما إبراهيم” عبر قناة “القاهرة والناس”، أن مقاييس النجاح لا ينبغي أن تقتصر على شباك التذاكر فقط، مستشهدًا بتجربة فيلم “سمير وشهير وبهير”، الذي جمع كلًا من أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو.

وكشف أنور أن أحمد فهمي أخبره بأن الفيلم لم يحقق إيرادات مرتفعة عند عرضه في دور السينما، لكنه حقق انتشارًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه تلفزيونيًا، ما ساهم في إطلاق مسيرة الثلاثي كأبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي.

وأكد محمد أنور أن النجاح الحقيقي يُقاس بتأثير العمل على الجمهور وذكراه المستمرة في الذاكرة، وليس بالأرقام المجردة لشباك التذاكر، مشيرًا إلى أن الأعمال التي تلمس المشاهد وتترك أثرًا تبقى طويلة الأمد رغم اختلاف أرقام