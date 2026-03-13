محمد أنور: جوازة توكسيك ثاني أعلى إيرادات عربيا.. وتفوق على Bad Boys في السعودية

دافع الفنان محمد أنور عن مشاركته في فيلم جوازة توكسيك، الذي جمعه بكل من ليلى علوي وبيومي فؤاد، وذلك ردًا على الانتقادات التي طالت تكرار تعاونهم الفني خلال السنوات الأخيرة، وما تردد حول ضعف إيرادات الأعمال التي تجمعهم.

وعبّر أنور خلال لقائه في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع ليلى علوي، مؤكدًا أنه من أشد المعجبين بالفنان بيومي فؤاد ويستمتع دائمًا بالتعاون معه.

فيلم ولاد رزق

وأشار إلى أن فيلم "جوازة توكسيك" حقق نجاحًا لافتًا، على عكس ما يتم تداوله، موضحًا أنه احتل المرتبة الثانية ضمن قائمة أعلى الإيرادات في الوطن العربي هذا العام بعد فيلم ولاد رزق.

كما كشف أن الفيلم حقق مفاجأة في دور العرض بالمملكة العربية السعودية، حيث تجاوز إيرادات الفيلم العالمي Bad Boys: Ride or Die أثناء فترة عرضه هناك.

وأوضح محمد أنور أن معايير تقييم نجاح الأفلام تختلف من منتج إلى آخر؛ فبينما يركز بعض المنتجين على تحقيق الإيرادات في الأسواق الخارجية، يفضل آخرون المشاركة في المهرجانات السينمائية، في حين يسعى فريق ثالث لتحقيق أعلى إيرادات داخل السوق المحلية.

وعن معايير اختياره للأدوار، أكد أنور أنه يركز في المقام الأول على جودة الدور وقوة العمل الفني، إضافة إلى وجود شركة إنتاج قوية ومخرج متميز ونجوم كبار، مشددًا على أن حسابات شباك التذاكر ليست العامل الأساسي في قراراته الفنية.