دوارة الدنيا.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة للفنانين

وجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب وائل عبد العزيز: "٩٠ % من زمايلي الي كنت بهنيهم علي اعمالهم السنين الي فاتت محدش فكر يبعتلي .. معلش دواره الدنيا ومتعلمناش ببلاش، والحمدلله كفايه علينا جمهورنا".

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.