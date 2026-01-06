شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة من كواليس مسلسل وننسى اللي كان

نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة تجمعه بالفنان إيهاب فهمى من كواليس مسلسل وننسى اللي كان.

وكتب وائل عبر حسابه على “فيس بوك”: “عشرة ٢٠ سنة البوب حبيبي.. كواليس وننسى اللي كان”.

وتشهد أحداث مسلسل وننسي اللي كان الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضها للخيانة على يد زوجها ضمن أحداث العمل، وهذا ما يتسبب في خلافات كثيرة بينهما، ويجعلها تطلب الانفصال عنه.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمى باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

ويجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.