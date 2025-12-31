وائل عبد العزيز يمازح رضوى الشربيني بعد حديثها عن ياسمين عبد العزيز

شارك الفنان وائل عبدالعزيز حديث الإعلامية رضوى الشربينى بشأن النجاح الذى حققته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مع الإعلامية منى الشاذلى.

وأعاد وائل عبد العزيز نشر حديث رضوى الشربينى عبر حسابه على «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «ما خلاص يا رضوى بدل ما تاخد عين ترقد فيها».

وكانت احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى، بالنجاح الكبير الذى حققته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ظهورها الأخير مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج «معكم» المذاع عبر قناة ON، مؤكدة أن الحلقة سجلت رقمًا غير مسبوق فى نسب المشاهدة خلال فترة قصيرة.

وخلال تقديمها برنامج «هى وبس» على قناة dmc، أعلنت رضوى الشربينى أن حلقة ياسمين عبد العزيز حققت فى البداية 469 مليون مشاهدة، قبل أن تتجاوز حاجز 500 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط، مشيرة إلى أن هذا الرقم يُعد سابقة لم تتحقق من قبل لأى ضيف خلال هذه المدة الزمنية.

وحرصت رضوى على توجيه التهنئة لياسمين عبد العزيز، وكذلك للإعلامية منى الشاذلى، مؤكدة أن ياسمين فنانة صاحبة تاريخ طويل من النجاحات، وتستطيع دائمًا تحقيق أرقام استثنائية تضعها فى الصدارة.