قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يصدر قرارا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية
صلاح يخصص 6 % من ثروته للأعمال الخيرية.. تفاصيل
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نطلب دعما دوليا لإنقاذ الفلسطينيين
مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل
أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل عبد العزيز يمازح رضوى الشربيني بعد حديثها عن ياسمين عبد العزيز

وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز
وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان وائل عبدالعزيز  حديث الإعلامية رضوى الشربينى بشأن النجاح الذى حققته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مع الإعلامية منى الشاذلى. 

وأعاد وائل عبد العزيز نشر حديث رضوى الشربينى عبر حسابه على «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «ما خلاص يا رضوى بدل ما تاخد عين ترقد فيها».

وكانت احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى، بالنجاح الكبير الذى حققته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ظهورها الأخير مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج «معكم» المذاع عبر قناة ON، مؤكدة أن الحلقة سجلت رقمًا غير مسبوق فى نسب المشاهدة خلال فترة قصيرة.

وخلال تقديمها برنامج «هى وبس» على قناة dmc، أعلنت رضوى الشربينى أن حلقة ياسمين عبد العزيز حققت فى البداية 469 مليون مشاهدة، قبل أن تتجاوز حاجز 500 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط، مشيرة إلى أن هذا الرقم يُعد سابقة لم تتحقق من قبل لأى ضيف خلال هذه المدة الزمنية.

وحرصت رضوى على توجيه التهنئة لياسمين عبد العزيز، وكذلك للإعلامية منى الشاذلى، مؤكدة أن ياسمين فنانة صاحبة تاريخ طويل من النجاحات، وتستطيع دائمًا تحقيق أرقام استثنائية تضعها فى الصدارة.

الفنان وائل عبدالعزيز رضوى الشربينى ياسمين عبدالعزيز الإعلامية منى الشاذلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

بالصور

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد