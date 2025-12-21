ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

حلّ النجم أحمد العوضي ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، مساء اليوم الأحد، على قناة “dmc” في حلقة خاصة ومليئة بالكشف عن كواليس وأسرار من مشواره الفني.

بعد الانفصال اخترت السكوت.. ليه النَّوَش ده بقي؟

خلال اللقاء قال أحمد العوضي،: أنا كويس نفسيا طول ما المكنة شغالة كويس في الشغل، وبعد الانفصال اخترت السكوت، ليه النَّوش ده بقي، والموضوع انتهى من عامين، وانتهي بالطيب".

وأضاف أحمد العوضي، أن:"مش بغير كلامي حسب المود ولا اغير كلامي ومش بحب اللك، و ماينفعش اغير كلامي لانه نابع من تربية والدي الرجل الطيب، وانا مش متهم علشان ارد".

يتحدث "العوضي" خلال اللقاء عن بداياته، وأبرز محطاته الدرامية والسينمائية، إضافة إلى حديثه عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة.

وتتضمن الحلقة لحظات إنسانية خفيفة، ومواقف طريفة من كواليس أعماله، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهوره، في أجواء معتادة من الدفء والبهجة التي يتميز بها برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض في العاشرة مساء يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.