كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

يبحث الملايين من المصريين عن تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا2025 ، حيث يهتم الكثير والكرويون بشكل خاص بمتابعة المباريات باستمرار، للمنافسة على كأس أمم أفريقيا .

وبشكل خاص ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة الجزائرية الرياضية، بعدما أعلنت الجزائر رسمياً حصولها على حقوق بث 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا 2025.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 غداً

من المقرر أن تنطلق منافسات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها رقم 35 في دولة المغرب الشقيقة، خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري، حتى الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مباراة مصر وزيمبابوي غداً

في الجولة الافتتاحية ، يُواجه غداً الإثنين منتخب مصر منافسه منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى، ويتم إذاعة مباراة مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

نستعرض لكم تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات وذلك لمتابعة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025

1- القمر الصناعي: نايل سات.

2- ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

3- معدل الترميز: 27500.

4- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

5- معامل الاستقطاب: أفقي.

6- جودة قناه الجزائريه الارضيه الأولى: إتش دي.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت، ثم إدخال الرقم السري (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي (110000000000)

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشهرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.

الجزائر تحصل على حقوق بث 15 مباراة

أعلن التلفزيون الجزائري عن حصوله الرسمي على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المزمع إقامتها في المغرب



تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2025



تردد قناة TNT المغربية



التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream تردد القناة الجزائرية الأرضية



القمر الصناعي: نايل سات



التردد: 11680



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



نظام التشفير: BISS سهل الفتح تردد قناة ORTM دولة مالي



القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة قناة Sportitalia الإيطالية



قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV



قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722



الاستقطاب: أفقي



الترميز: 23500



التصحيح: 3/4



التشفير: كوناكس قناة Sportdigital Fussball الألمانية 2



التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي



الترميز: 27500



التصحيح: 3/4



التشفير: كوناكس قناة Max Sport 1 البلغارية



القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث DVB-S2 تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات