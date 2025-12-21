قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
خدمات

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

تردد قناة الجزائرية الرياضية
تردد قناة الجزائرية الرياضية
رشا عوني

يبحث الملايين من المصريين عن تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا2025 ، حيث يهتم الكثير والكرويون بشكل خاص بمتابعة المباريات باستمرار، للمنافسة على كأس أمم أفريقيا . 

وبشكل خاص ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة الجزائرية الرياضية، بعدما أعلنت الجزائر رسمياً حصولها على حقوق بث 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا 2025. 

تردد قناة الجزائر الرياضية 5 (الأرضية) الجديد 2025 وخطوات تفعيل الشفرة على نايل سات لفك التشفير التردد في اول تعليق
تردد قناة الجزائرية الرياضية

انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 غداً

من المقرر أن تنطلق منافسات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها رقم 35 في دولة المغرب الشقيقة، خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري، حتى الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مباراة مصر وزيمبابوي غداً

في الجولة الافتتاحية ، يُواجه غداً الإثنين منتخب مصر منافسه منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى، ويتم إذاعة مباراة مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تردد القناة الجزائرية الرياضية 1 الناقلة لافتتاح كأس أمم إفريقيا اليوم بين منتخب المغرب ضد جزر القمر | الصباح العربي
تردد قناة الجزائرية الرياضية

تردد قناة الجزائرية الرياضية 

نستعرض لكم تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات وذلك لمتابعة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025 

1- القمر الصناعي: نايل سات.

2- ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

3- معدل الترميز: 27500.

4- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

5- معامل الاستقطاب: أفقي.

6- جودة قناه الجزائريه الارضيه الأولى: إتش دي.

تردد قناة الجزائرية الرياضية لمشاهدة مباراة المنتخب الجزائري بدون تشفير في التصفيات المؤهلة لكأس العالم - جريدة آخر الأخبار
تردد قناة الجزائرية الرياضية

 

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت، ثم إدخال الرقم السري (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي (110000000000)

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشهرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.

الجزائر تحصل على حقوق بث 15 مباراة

أعلن التلفزيون الجزائري عن حصوله الرسمي على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المزمع إقامتها في المغرب


تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2025

تردد قناة TNT المغربية


التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي


القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية


قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1
القمر: أسترا 1B-1H + 2C
التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2


التردد: 12437
القمر: Eutelsat W1
الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Max Sport 1 البلغارية


القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث DVB-S2تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات


القمر الصناعي: نايل سات
ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680
معدل الترميز: 2750
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معامل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الجزائرية الرياضية القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 أمم أفريقيا مباراة مصر وزيمبابوي

