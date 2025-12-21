التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

يبحث مشجعو كرة القدم عن تردد القناة المفتوحة لنقل كل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي أعلنت قناة مفتوحة جديدة نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.



ويترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).



القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 هي شبكة beIN Sports القطرية، وذلك بشكل حصري في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.



وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، ولا يمكن لأي قنوات فضائية أخرى نقل كأس الأمم باستثناء التلفزيون الأرضي المغربي وقناة الجزائرية الأولى التي قامت بشراء 15 مباراة على مدار البطولة.



القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا

ولا توجد أي قنوات مفتوحة ناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث أعلنت شبكة بين سبورتس أنها خصصت باقة beIN MAX المشفرة لإذاعة مباريات البطولة بالكامل من خلالها.



وخارج النطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمتلك عدة قنوات حقوق إذاعة كأس الأمم الإفريقية 2026 عبر الأقمار الصناعية الخاصة بالدول التي تتواجد فيها.

وجاءت القنوات المفتوحة صاحبة حقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا على النحو التالي:

beIN Sports داخل الوطن العربي وشمال إفريقيا - ريسيفر بين سبورت – سهيل سات – يوتلسات



الأرضية الجزائرية الأولى فى نطاق الجزائر بث أرضي – نايل وعرب سات



قناة المغربية الرياضية TNT في نطاق المغرب - بث أرضي



قناة ORTM داخل نطاق مالي - يوتلسات



Sportitalia في نطاق إيطاليا وبعض دول أوروبا - بث مباشر عبر الإنترنت



Max Sport 1 في نطاق بلغاريا وبعض دول أوروبا - يوتلسات – °8 درجات غرب



Sport TV داخل نطاق البرتغال وبعض دول أوروبا - هيسباسات



Sportdigital Fussball داخل نطاق ألمانيا وبعض دول أوروبا - أسترا



تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

beIN Sports MAX عبر نايل سات تردد 12245 أفقي (V) 27500



beIN Sports MAX عبر سهيل سات 12245 أفقي (V) 27500



المغربية الرياضية 1 TNT عبر نايل سات 11157 أفقي (V) 27500



المغربية الرياضية 2 TNT عبر نايل سات 11476 أفقي (V) 27500



المغربية الرياضية TNT عبر عرب سات 12683 أفقي (V) 27500



القناة الجزائرية الأرضية نايل سات 11680 عمودي (H) 27500



ORTM مالي Eutelsat 9B 12034 أفقي (V) 27500



Sportdigital Fussball Astra 1B/1H/2C 12722 عمودي (H) 23500



Sportdigital Fussball Eutelsat W1 12437 عمودي (H) 27500



Max Sport 1 Eutelsat 8°W 12604 أفقي (V) 27500



beIN Sports MAX نايل سات – سهيل سات 12245 أفقي (V) 27500 3/4 – DVB-S2



الجزائرية الأرضية نايل سات 11013 أفقي (H) 27500 3/4 – DVB-S2



المغربية الرياضية TNT نايل سات 11157 أفقي (V) 27500 3/4 – DVB-S2