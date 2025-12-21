قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا.. الليلة

عبدالله هشام

يترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

ويسعى أسود الأطلس إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية مثالية وحصد أول ثلاث نقاط، بينما يطمح منتخب جزر القمر في الظهور بصورة مشرفة وتحقيق مفاجأة في ضربة البداية.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

تقام مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة جزر القمر

حراسة المرمى : ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي - رومان سايس - نايف أجراد - أنس صلاح الدين.

خط الوسط: نائل عيناوي - سفيان امرباط - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.


القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

حصلت شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية على حقوق البث الحصري لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعلنت الشبكة نقل مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر عبر مجموعة من قنواتها المشفرة، وهي:

beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 3
كيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراة المغرب وجزر القمر من خلال الاشتراك في باقات beIN SPORTS، سواء عبر أجهزة الاستقبال أو من خلال تطبيق beIN CONNECT الذي يتيح مشاهدة المباريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

توقيت حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

يسبق مباراة المغرب وجزر القمر حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والذي من المقرر أن يبدأ قبل انطلاق اللقاء بوقت كافٍ، وسط عروض فنية وتنظيمية تعكس ثقافة الدولة المستضيفة، تمهيدًا لانطلاق النسخة المنتظرة من البطولة القارية. 

