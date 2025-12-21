قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
رياضة

نجم مغربي يشيد بقوة منتخب مصر التاريخية: دائمًا أبرز المُرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

منتخب مصر
رباب الهواري

أكد محمد التيمومي، نجم منتخب المغرب السابق، أن  منتخب مصر يظل دائمًا أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، نظرًا لتاريخه الكبير ورقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق في أي نسخة.

وأوضح التيمومي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «ستاد المحور»، أن المنتخب المصري يحافظ على حضوره القوي في البطولة القارية عبر مختلف الأجيال، مشددًا على أن مصر ستظل رائعة في منافسات أمم إفريقيا دائمًا، لما تمتلكه من شخصية بطولية وخبرة طويلة في التعامل مع ضغوط المباريات الحاسمة.

وأشار نجم المغرب السابق إلى أن دائرة المرشحين لحصد اللقب لا تقتصر على مصر فقط، بل تضم أيضًا منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا، معتبرًا أنها الأقرب للمنافسة على التتويج بفضل الاستقرار الفني وقوة العناصر المتاحة لديها.

وعن وضع المنتخب المغربي، أثنى التيمومي على دور المدرب طارق السكتيوي، مؤكدًا أن له فضلًا كبيرًا في التتويج بلقب كأس العرب، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن وليد الركراكي قد يكون مهددًا بالرحيل عن تدريب أسود الأطلس في حال الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، في ظل ارتفاع سقف الطموحات بعد النجاحات الأخيرة.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

صلح الحديبية

عالم أزهري: صلح الحديبية نموذج للحكمة النبوية في إدارة الأزمات

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

