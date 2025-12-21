نجم مغربي يشيد بقوة منتخب مصر التاريخية: دائمًا أبرز المُرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

أكد محمد التيمومي، نجم منتخب المغرب السابق، أن منتخب مصر يظل دائمًا أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، نظرًا لتاريخه الكبير ورقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق في أي نسخة.

وأوضح التيمومي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «ستاد المحور»، أن المنتخب المصري يحافظ على حضوره القوي في البطولة القارية عبر مختلف الأجيال، مشددًا على أن مصر ستظل رائعة في منافسات أمم إفريقيا دائمًا، لما تمتلكه من شخصية بطولية وخبرة طويلة في التعامل مع ضغوط المباريات الحاسمة.

وأشار نجم المغرب السابق إلى أن دائرة المرشحين لحصد اللقب لا تقتصر على مصر فقط، بل تضم أيضًا منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا، معتبرًا أنها الأقرب للمنافسة على التتويج بفضل الاستقرار الفني وقوة العناصر المتاحة لديها.

وعن وضع المنتخب المغربي، أثنى التيمومي على دور المدرب طارق السكتيوي، مؤكدًا أن له فضلًا كبيرًا في التتويج بلقب كأس العرب، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن وليد الركراكي قد يكون مهددًا بالرحيل عن تدريب أسود الأطلس في حال الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، في ظل ارتفاع سقف الطموحات بعد النجاحات الأخيرة.