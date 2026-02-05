قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوبرا "توت عنخ آمون" تُضيء سماء السفارة الإيطالية بحضور زاهي حواس..فيديو

محمد الاسكندرانى

تحت سماء القاهرة المضيئ انطلق حفل أوبرا توت عنخ آمون من قلب السفارة الإيطالية في مصر، وسط عزف أوبرالي جذب الجميع يحكي قصة الحضارة المصرية وكنوزها وتاريخها السحيق الخاطف لقلوب أوروبا والعالم ليبرهن على عظمة المصري القديم.

 أوبرا توت عنخ آمون 


حضر الحفل عالم الآثار المصرية الشهير الدكتور زاهى حواس، والسياسي البارز عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، والفنان القدير يحي الفخراني، والنجم محمد رمضان، بالإضافة إلى الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، والدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق.


بدأت الاحتفالية بعرض أوبرالي من نخبة رائعة من المغنيين ليكون جسراً ثقافياً يجمع بين الفن الإيطالي والحضارة المصرية، والذى لاقي إبهار جموع الحاضرين.
يجسد عرض " أوبرا توت عنخ آمون"، قصة كتبها عالم الآثار الشهير د. زاهي حواس، ومن ألحان الموسيقار لينو زيمبوني.

