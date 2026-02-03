قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس

حفل فيلم زاهي حواس
حفل فيلم زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

انطلقت منذ قليل احتفالية كبرى تجمع بين سحر التاريخ وفن السينما، يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) بالفسطاط، العرض الخاص والأول للفيلم الوثائقي العالمي "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat)، وذلك اليوم الثلاثاء.

وحضر نجوم الفن والسياسة ووزراء منهم وزير السياحة والآثار شريف فتحى، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والسياسي منير فخري عبدالنور، وعمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

حفل فيلم زاهي حواس 

يأتي الفيلم تحت رعاية وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وبحضور الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ونخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة ونجوم الفن وخبراء الآثار والإعلاميين
يوثق فيلم "الرجل ذو القبعة"، الذي أخرجه المخرج العالمي جيفري روث، مسيرة عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، مسلطاً الضوء على رحلته الطويلة والمثيرة بين رمال مصر وخفاياها. ويأخذ الفيلم المشاهد في جولة بصرية استثنائية لاستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة، من خلال عيون "عالم الآثار الأشهر في العالم" الذي ارتبطت صورته بقبعته الشهيرة في كل اكتشاف أثري دولي.
يتناول المخرج جيفري روث في هذا العمل الفني الجوانب الإنسانية والعلمية في حياة حواس، وكيف ساهمت اكتشافاته ومغامراته في إعادة لفت أنظار العالم إلى عظمة الأجداد، مما يجعل الفيلم ليس مجرد وثائقي، بل رسالة ترويجية عالمية للسياحة والآثار المصرية.

وزير السياحة والآثار زاهي حواس مصر فيلم الرجل ذو القبعة تاريخ

