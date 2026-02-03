قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
السيطرة على حريق بورشة تصنيع مراكب برشيد وإصابة 5 أشخاص

ساندي رضا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة تصنيع مراكب بقرية برج رشيد، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد نشوب حريق داخل ورشة تصنيع مراكب بقرية برج رشيد، بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 3 سيارات إسعاف، وسيارتين إطفاء، إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل يخت بورشة تصنيع مراكب، مما نتج عنه احتراق أجزاء منه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة كل من:-حسن محمود عبد العزيز، 19 عاما، رمضان مجدي رمضان، 45 عاما، سامي محمد لحمه، 40 عاما، محمد سعيد أبو حجازي، 45 عاما، سعيد أحمد شعبان، 22 عاما، وجميعهم مصابين باختناق.

وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث حريق هائل مدينة رشيد

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

بيمارسوا اليوجا .. القبض على المتهم بتصوير أجانب بجنوب سيناء

النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية عن لجان التأديب

القبض على المتهم بالتحرش بفتاة بسوهاج

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

