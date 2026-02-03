السيطرة على حريق بورشة تصنيع مراكب برشيد وإصابة 5 أشخاص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة تصنيع مراكب بقرية برج رشيد، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد نشوب حريق داخل ورشة تصنيع مراكب بقرية برج رشيد، بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 3 سيارات إسعاف، وسيارتين إطفاء، إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل يخت بورشة تصنيع مراكب، مما نتج عنه احتراق أجزاء منه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة كل من:-حسن محمود عبد العزيز، 19 عاما، رمضان مجدي رمضان، 45 عاما، سامي محمد لحمه، 40 عاما، محمد سعيد أبو حجازي، 45 عاما، سعيد أحمد شعبان، 22 عاما، وجميعهم مصابين باختناق.

وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.