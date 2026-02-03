الحبس 3 سنوات لشقيقين أنها حياة جارهما بآلة حادة في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 15، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بالحبس لمدة 3 سنوات بحق شقيقين، إثر إدانتهما بالتعدي على جارهما بآلة حادة "ماسورة حديدية" ما أدى لوفاته، بسبب خلافات الجوار.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: شريف رضا صلاح الدين، أحمد كاظم سلام، محمود إبراهيم العربي.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2025، حينما تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول المجني عليه خيري أحمد محمد خميس، مزارع، مقيم قرية بني منصور، إلى المستشفى مصابًا بجرح قطعي غائر في فروة الرأس.

وعلى الرغم من محاولات إسعافه، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل حاد، مما استدعى نقله إلى مستشفى الصدر بدمنهور، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بعد عدة أيام من الواقعة.



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود عن نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على حدود أرض زراعية، الطرف الأول المجني عليه ونجله، الطرف الثاني المتهمان مدحت رجب شاهين، وشقيقه عاطف، وأوضحت التحقيقات أن المشادة الكلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، قام على إثره الطرف الثاني باستخدام "ماسورة حديدية" وتوجيه ضربة قوية لرأس المجني عليه سقط على إثرها غارقًا في دمائه.



عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبالعرض على النيابة العامة، باشرت التحقيق وقررت حبسهما احتياطيًا، ثم أحال المستشار هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.