أسوان.. بدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحى بالبحيرة.. شاهد

وسط أجواء إحتفالية من أهالى قرية البحيرة بمركز إدفو، قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع البحيرة للصرف الصحى، والتى تضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط، ومربوطة على محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الرديسية بحرى.

مشروعات حياة كريمة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " تشهد جنى المواطن الأسوانى لثمار الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية بمختلف قطاعات العمل العام، ومن بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

ولفت المحافظ إلى أنه فور الإنتهاء من مشروعات المياه والصرف والغاز الطبيعى، وكافة أعمال البنية التحتية بقرى حياة كريمة سيتم تنفيذ الرصف حفاظاً على المال العام، كما حرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب المواطنين الذين ألتقى بهم، موجهاً المسئولين لسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.