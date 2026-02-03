قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
أسوان.. بدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحى بالبحيرة.. شاهد

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

وسط أجواء إحتفالية من أهالى قرية البحيرة بمركز إدفو، قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع البحيرة للصرف الصحى، والتى تضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط، ومربوطة على  محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الرديسية بحرى.

مشروعات حياة كريمة 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " تشهد جنى المواطن الأسوانى لثمار الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية بمختلف قطاعات العمل العام، ومن بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

ولفت المحافظ إلى أنه فور الإنتهاء من مشروعات المياه والصرف والغاز الطبيعى، وكافة أعمال البنية التحتية بقرى حياة كريمة سيتم تنفيذ الرصف حفاظاً على المال العام، كما حرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب المواطنين الذين ألتقى بهم، موجهاً المسئولين لسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

