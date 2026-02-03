قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
محافظات

أسوان.. بدء التشغيل التجريبى لمشروع الصرف المتكامل لتجمع قروى الطوناب

محمد عبد الفتاح

أعطى الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل لتجمع قروى الطوناب بمركز إدفو ، وذلك فى إطار المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة القرن بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً ضمن احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى ووسط فرحة  من أهالى قروى الطوناب بإدفو للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات الرائدة بالمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”. 

وأثناء تفقد مكونات المشروع استمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن المحطة والتى تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 2/3 ألف م3/ يوم لمحطة المعالجة ، وتضم شبكات إنحدار بطول 40 كم ، وبقطر 450 مللى، ومحطة الرفع الرئيسية ، وخط طرد من مواسير (UPVC) ، إلى جانب خط السيب النهائى بطول 7.6 كم ، والمربوط على مخر سيل السراج (1) ، وصولًا إلى مصرف الرديسية ، وتكلف المشروع نحو 170 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة ، وخلال فعاليات التشغيل التجريبى للمحطة والتى تأتى ضمن 19 محطة معالجة بقرى حياة كريمة. 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذا المشروع يمثل إضافة حيوية لمنظومة البنية التحتية بقرى مركز إدفو ، ويساهم فى تحسين الخدمات البيئية والصحية ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، والحد من مشكلات الصرف الصحى التى كانت تمثل عبئاً على الأهالى لسنوات طويلة.

وأشار المحافظ إلى أن مركز إدفو يشهد طفرة تنموية فى مختلف قطاعات العمل العام حيث يتم تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مبادرة " حياة كريمة " بإجمالى 753 مشروع بأعلى معايير الجودة ، وبتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه لخدمة أكثر من 700 ألف نسمة ، داخل 13 قرية رئيسية و202 تابع بما يعكس حجم الإهتمام والدعم الذى توليه الدولة ، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

بعد دراما النصر.. 8 محطات محتملة لمستقبل رونالدو بين حلم مدريد أو مغامرة جديدة

البريميرليج يفرض سطوته.. أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات الشتوية 2026.. وسيمينيو على القمة

مأساة بأسيوط| رحيل أستاذة جامعية وابنها وإصابة زوجها المستشار في حادث مروع.. أول صورة للأسرة

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

