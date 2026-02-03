إنجاز جديد .. عمرو دياب أول فنان يحقق 3 مليارات استماع على أنغامي

حقق النجم الكبير عمرو دياب إنجازًا بعد أن أصبح أول فنان يحقق 3 مليارات استماع على منصة أنغامي.

عمرو دياب

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من الأرقام القياسية التي حققها عمرو دياب مؤخرًا وهذا الامر يعكس جماهيريته الواسعة واستمرارية نجاحه في تأكيد على مكانته كأيقونة موسيقية عربية عابرة للأجيال.

وكان عمرو دياب قد احيا حفلًا جماهيريًا ضخمًا للشهر الماضي في ساحة المنارة أرينا بالتجمع الخامس، في ليلة وُصفت بأنها الأضخم والأكبر خلال موسم شتاء 2026، وسط حضور جماهيري بالآلاف وتوافد كثيف للجمهور منذ ساعات مبكرة وقبل صعود الهضبة إلى المسرح بوقت طويل.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، من بينها:

يا أنا يا لأ، خطفوني، قمر، بابا، وياه، شكرا من هنا لبكرة، بحبه.

وواصل الهضبة حفله مقدما مجموعة من أغانيه القديمة مثل قمرين، نور العين، العالم الله، يهمك في إيه، وحشتيني، راجع، إلى جانب ميدلي من أغانيه القديمة، كما قدم أغنية انت الحظ، وسط هتافات وتصفيق متواصل.

وكان من أبرز لحظات الحفل صعود ابنته جانا إلى خشبة المسرح، حيث شاركته غناء أغنية “خطفوني”، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي استقبل الثنائي بحفاوة وتصفيق حاد، ما أضفى أجواءً خاصة ومؤثرة على الحفل.