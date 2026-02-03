قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
فن وثقافة

تفاصيل فيلم ليس بطلًا لـ ريما داس قبل عرضه العالمي الأول في برلين السينمائي

فيلم ليس بطلا
فيلم ليس بطلا
محمد نبيل

تنتظر المخرجة الهندية ريما داس العرض العالمي الأول لفيلمها الأحدث ليس بطلا في مهرجان برلين السينمائي الدولي بعد أيام.

«ليس بطلًا» (Not A Hero) هو فيلم ينظر إلى الطفولة بنبرة رقيقة ومرحة، من خلال طفل لا يسعى لأن يكون شجاعًا أو بطوليًا، بل يتعلّم ببساطة كيف يشعر، ويراقب العالم من حوله، ويجد مكانه فيه.

يبعد فتى عن حياة المدينة المريحة إلى قريته ancestral (الوراثية/القديمة)، حيث يلتقي بعمته القاسية، ويكوّن صداقة مع حصان، ويندمج مع أطفال القرية في مغامرات جامحة وسط الطبيعة. ومن خلال هذه التجارب، يكتشف جمال الحياة وشجاعة لم يكن يعلم بوجودها داخله.


ريما داس، مخرجة سينمائية من الهند، عُرفت بأعمالها الإنسانية التي تتناول العلاقات المعقّدة، والبحث عن المعنى، ومرحلة النضج، والحياة في أحضان الطبيعة. عُرضت أفلامها: Village Rockstars (2017)، وBulbul Can Sing (2018)، وTora’s Husband (2022)، وVillage Rockstars 2 (2024)، في أكثر من 150 مهرجانًا سينمائيًا عالميًا مرموقًا، وحصدت أكثر من 75 جائزة، من بينها مهرجانات تورونتو وبرلين وبوسان. كما اختير فيلم Village Rockstars لتمثيل الهند رسميًا في سباق جوائز الأوسكار لعام 2019.

