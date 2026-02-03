تفاصيل فيلم ليس بطلًا لـ ريما داس قبل عرضه العالمي الأول في برلين السينمائي

تنتظر المخرجة الهندية ريما داس العرض العالمي الأول لفيلمها الأحدث ليس بطلا في مهرجان برلين السينمائي الدولي بعد أيام.



«ليس بطلًا» (Not A Hero) هو فيلم ينظر إلى الطفولة بنبرة رقيقة ومرحة، من خلال طفل لا يسعى لأن يكون شجاعًا أو بطوليًا، بل يتعلّم ببساطة كيف يشعر، ويراقب العالم من حوله، ويجد مكانه فيه.



يبعد فتى عن حياة المدينة المريحة إلى قريته ancestral (الوراثية/القديمة)، حيث يلتقي بعمته القاسية، ويكوّن صداقة مع حصان، ويندمج مع أطفال القرية في مغامرات جامحة وسط الطبيعة. ومن خلال هذه التجارب، يكتشف جمال الحياة وشجاعة لم يكن يعلم بوجودها داخله.



ريما داس، مخرجة سينمائية من الهند، عُرفت بأعمالها الإنسانية التي تتناول العلاقات المعقّدة، والبحث عن المعنى، ومرحلة النضج، والحياة في أحضان الطبيعة. عُرضت أفلامها: Village Rockstars (2017)، وBulbul Can Sing (2018)، وTora’s Husband (2022)، وVillage Rockstars 2 (2024)، في أكثر من 150 مهرجانًا سينمائيًا عالميًا مرموقًا، وحصدت أكثر من 75 جائزة، من بينها مهرجانات تورونتو وبرلين وبوسان. كما اختير فيلم Village Rockstars لتمثيل الهند رسميًا في سباق جوائز الأوسكار لعام 2019.