مهرجان كان السينمائي يفتح باب التسجيل للصحافة استعدادا لدورة 2026

أعلن مهرجان كان السينمائي عن فتح باب التسجيل أمام الصحفيين ووسائل الإعلام الراغبين في تغطية فعاليات دورته لعام 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لأحد أبرز الأحداث السينمائية العالمية.



وأوضح المهرجان أن التسجيل متاح للصحافة المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، إضافة إلى المنصات الرقمية المتخصصة في الشأن السينمائي والثقافي، على أن يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي للمهرجان ووفق الشروط والمعايير المعتمدة للاعتماد الصحفي.





أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة الترشيحات للدورة 98 من جوائز الأوسكار، المقرر إقامتها في 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس. وأعرب مهرجان كان السينمائي عن سعادته بحضور قوي لأفلامه، حيث نجحت 6 أفلام من الاختيار الرسمي لدورة 2025 في دخول المنافسة، محققة 19 ترشيحًا موزعة على 12 فئة.



وتصدّر فيلم Sentimental Value للمخرج يواكيم ترير، الحائز على الجائزة الكبرى (Grand Prix) في مهرجان كان 2025، قائمة الأفلام الأكثر ترشيحًا بواقع 9 ترشيحات. فيما حصد فيلم The Secret Agent للمخرج كليبر ميندونسا فيليو، الفائز بجائزتي أفضل إخراج وأفضل أداء تمثيلي (ممثل) في كان، 4 ترشيحات.

كما نال فيلم It Was Just an Accident للمخرج الإيراني جعفر بناهي، الحاصل على السعفة الذهبية في الدورة الـ78 من مهرجان كان، ترشيحين، وهو العدد نفسه الذي حصده فيلم Sirāt للمخرج أوليفر لاكس، الفائز بـجائزة لجنة التحكيم (مناصفة).

وحصل كل من فيلم الرسوم المتحركة Arco للمخرج أوغو بيانفينو، وفيلم Little Amélie or The Character of Rain للمخرجتين مايليس فالاد وليان-تشو هان على ترشيح واحد لكل منهما.

وأعرب مهرجان كان في بيان رسمي عن تهانيه الحارة لجميع المرشحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حفل توزيع جوائز الأوسكار.