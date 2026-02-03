قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
فن وثقافة

مهرجان كان السينمائي يفتح باب التسجيل للصحافة استعدادا لدورة 2026

محمد نبيل

أعلن مهرجان كان السينمائي عن فتح باب التسجيل أمام الصحفيين ووسائل الإعلام الراغبين في تغطية فعاليات دورته لعام 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لأحد أبرز الأحداث السينمائية العالمية.
 

وأوضح المهرجان أن التسجيل متاح للصحافة المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، إضافة إلى المنصات الرقمية المتخصصة في الشأن السينمائي والثقافي، على أن يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي للمهرجان ووفق الشروط والمعايير المعتمدة للاعتماد الصحفي.
 


أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة الترشيحات للدورة 98 من جوائز الأوسكار، المقرر إقامتها في 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس. وأعرب مهرجان كان السينمائي عن سعادته بحضور قوي لأفلامه، حيث نجحت 6 أفلام من الاختيار الرسمي لدورة 2025 في دخول المنافسة، محققة 19 ترشيحًا موزعة على 12 فئة.
 

وتصدّر فيلم Sentimental Value للمخرج يواكيم ترير، الحائز على الجائزة الكبرى (Grand Prix) في مهرجان كان 2025، قائمة الأفلام الأكثر ترشيحًا بواقع 9 ترشيحات. فيما حصد فيلم The Secret Agent للمخرج كليبر ميندونسا فيليو، الفائز بجائزتي أفضل إخراج وأفضل أداء تمثيلي (ممثل) في كان، 4 ترشيحات.

كما نال فيلم It Was Just an Accident للمخرج الإيراني جعفر بناهي، الحاصل على السعفة الذهبية في الدورة الـ78 من مهرجان كان، ترشيحين، وهو العدد نفسه الذي حصده فيلم Sirāt للمخرج أوليفر لاكس، الفائز بـجائزة لجنة التحكيم (مناصفة).

وحصل كل من فيلم الرسوم المتحركة Arco للمخرج أوغو بيانفينو، وفيلم Little Amélie or The Character of Rain للمخرجتين مايليس فالاد وليان-تشو هان على ترشيح واحد لكل منهما.

وأعرب مهرجان كان في بيان رسمي عن تهانيه الحارة لجميع المرشحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حفل توزيع جوائز الأوسكار. 

مهرجان كان السينمائي مهرجان كان الأوسكار

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان

خبير يكشف سبب زيارة أردوغان إلى مصر .. نهاية التباعد وبداية تحالف أمني واقتصادي في وجه التحديات الإقليمية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تحقيق استجابات سريعة وفعّالة .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين | صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يختتم جولته المفاجئة ببسيون بتفقد الموقف ويتحاور مع المواطنين | صور

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

