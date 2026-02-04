أشرف نصار: طمعنا في الفوز على الأهلي.. والرمادي مستمر معنا ولم يتلق عروضًا للرحيل

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن رضاه من التعادل أمام الأهلي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

أضاف نصار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" كنا طمعانين في الثلاث نقاط أمام الاهلي وكنا هنكسب وفريق البنك الاهلي عمل مباراة جيدة".



تابع: "نقطة أمام فريق بحجم النادي الأهلي ونجومه جيدة وكلامنا مع اللاعيبة أننا لسه ما عملناش حاجة والروح عالية بين اللاعبين ونتمنى ان نكون بين السبعة الاوائل في الدوري".

وواصل :"مش هنجيب صفقات تاني وأيمن الرمادي المدير الفني ما طلبش لاعيبة وايمن الرمادي منسجم معانا ولم يتلقى عروضا من الإمارات".

واستطرد:"مأجلين البت في عروض أسامة فيصل الي ما بعد كأس العالم وأحمد رضا إعارة من النادي الاهلي لنهاية الموسم ومش فاكر قيمة بيع صفقة عمرو الجزار إلى الاهلي".