تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات

انتهت منذ قليل، أحداث مباريات الجولة السادسة من الدور التمهيدي (من الـ 1 إلى الـ 8) لمسابقة دوري السوبر لكرة السلة سيدات للموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

فوز فريق الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 71-52.

فوز فريق هليوبوليس على نيو جيزة بنتيجة 81-53.

فوز سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 61-66.

فوز الصيد على مصر للتأمين بنتيجة 51-41.

نظام المسابقة:

ويُقام الدور الترتيبي بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، لتحديد ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن ومواجهات الدور ربع النهائي.

الفرق المشاركة في الدور الترتيبي:

الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

ومن الممكن متابعة جميع مباريات البطولة مباشرة وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.