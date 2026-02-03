ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والبنك

انتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1.سيراميكا كليوباترا: 32 نقطة (من 15 مباراة)

2.بيراميدز: 28 نقطة (من 13 مباراة)

3.الأهلي: 27 نقطة (من 14 مباراة)

4.الزمالك: 25 نقطة (من 13 مباراة)

5.المصري البورسعيدي: 23 نقطة (من 13 مباراة)

6.زد إف سي: 23 نقطة (من 15 مباراة)

7.وادي دجلة: 23 نقطة (من 15 مباراة)

8.سموحة: 22 نقطة (من 14 مباراة)

9.البنك الأهلي: 21 نقطة (من 15 مباراة)

10.مودرن فيوتشر: 20 نقطة (من 14 مباراة)

11.إنبي: 19 نقطة (من 13 مباراة)

12.الجونة: 19 نقطة (من 14 مباراة)

13.بتروجيت: 19 نقطة (من 15 مباراة)

14.غزل المحلة: 17 نقطة (من 15 مباراة)

15.المقاولون العرب: 13 نقطة (من 16 مباراة)

16.حرس الحدود: 13 نقطة (من 15 مباراة)

17.فاركو: 12 نقطة (من 15 مباراة)

18.طلائع الجيش: 12 نقطة (من 15 مباراة)

19.الاتحاد السكندري: 11 نقطة (من 15 مباراة)

20.كهرباء الإسماعيلية: 11 نقطة (من 15 مباراة)

21.الإسماعيلي: 10 نقاط (من 15 مباراة)