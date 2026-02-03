الدردير عن كامويش: واضح من لمساتُه إنه هيبقى إضافة كبيرة للأهلى

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ المهاجم آيلتسين كامويش في مباراة الفريق أمام البنك الاهلي.

آيلتسين كامويش

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"واضح من لمساتُه إنه هيبقى إضافة كبيرة للأهلى، مهارة كويسة، وقراراتُه سريعة، ومش بيفكر مرتين، ما شاء الله بجد".

وكان قد أشاد يان ميان، المدير الفني السابق للاعب آيلتسين كامويش في فريق براجي السويدي، بإمكانات اللاعب الفنية والبدنية، مؤكدًا أنه كان عنصرًا مهمًا خلال فترة عمله معه، واصفًا إياه بالمهاجم صاحب الأسلوب غير التقليدى .

وأوضح ميان فى حواره مع “ستاد المحور”، أن كامويش، يتمتع بمهارات عالية فى المواجهات الفردية، وتحركات مميزة داخل الصندوق، إلى جانب قدرته على تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن تجربته فى الدورى النرويجى ساهمت فى تطوير حسه التهديفى وزيادة شراسته داخل الملعب من حيث الانطلاقات القوية والضغط على المنافس.

واضاف المدرب السويدى إلى بعض الجوانب التى كان يفضل تحسينها، موضحًا أنه كان يفضل بقاء اللاعب فى مركز المهاجم الصريح رقم 9 وعدم خروجه كثيرًا إلى الأطراف أو التراجع للخلف، رغم اعترافه بأن ذلك يظل مرتبطًا بفلسفة كل مدرب وأسلوب اللعب المعتمد.

كما كشف ميان عن شخصية كامويش خارج الملعب، مؤكدًا أنه لاعب هادئ يميل إلى الانعزال نسبيًا، لكنه يتمتع بذكاء كروى عالٍ وحرص دائم على تطوير نفسه وتقديم الإضافة للفريق، مشيرًا إلى أنه قد لا يكون قائدًا لفظيًا داخل الملعب، إلا أن هذا الجانب قابل للتطور مع الوقت.

وعن فرص نجاح اللاعب فى مصر، شدد المدرب السابق على أهمية سرعة التأقلم والمساهمة فى تسجيل الأهداف، مؤكدًا أن النجاح الحقيقى يقاس بانتصارات الفريق وليس بالأداء الفردى فقط، متوقعًا أن يواجه اللاعب بعض التحديات فى البداية، لكن قدرته على التعامل معها وبناء علاقات جيدة مع الجهاز الفنى وزملائه ستكون مفتاح نجاحه.

وأتم يان تصريحاته بتوجيه التمنيات بالتوفيق لآيلتسين كامويش فى تجربته الجديدة، متمنيًا أيضًا النجاح للنادى الأهلى خلال المرحلة المقبلة.