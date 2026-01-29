قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

كامويش
كامويش
مجدي سلامة

علق السويدي يان ميان، المدير الفني السابق لفريق براجي السويدي، على أنباء انتقال الأنجولي ذو الأصول البرتغالية يلتسين كامويش، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق وأن درب ميان المهاجم الأنجولي كامويش في براجي السويدي، إذ شارك معه في 31 مباراة وسجل 17 هدفا وقدم تمريرتان حاسمتان.

وقال مدرب كامويش السابق في تصريحات خاصة لصدى البلد: “خطوة انتقاله للأهلي؟ أعلم أنه كان لديه طموحات، أعلم أنه يعتقد أن السويد والنرويج باردتان، ثم إن كان يفضل خطوة انتقاله لدوري جديد، وبيئة جديدة، وتحدٍ بالنسبة له، لذلك أنا سعيد شخصيًا نيابة عنه”.

وعن نقاط القوة والضعف للمهاجم كامويش؟ أضاف: “هو لاعبٌ ذكي كما هو متوقعٌ من لاعبٍ برتغالي، لكن أسلوبه غريبٌ بعض الشيء، ويُمكنه القيام بأمورٍ غير متوقعة، يعرف أين يجب أن يكون المرمى، لكن خلال فترة لعبنا معه، كانت نسبة نجاحه في التسديدات المُتوقعة منخفضةً نوعًا ما، عيبٌ آخر، في رأيي، هو أنه يحب التحرك في المساحاتٍ الواسعةٍ جدًا، وبصفتي مهاجمًا صريحًا، لم يُعجبني ذلك، لكن قد يُفضّله بعض المدربين ذلك، خلال فترة لعبنا معه، كان أداؤه الدفاعي ضعيفًا، لكنني رأيت أنه حسّنه في النرويج، كما أنه قد يختفي قليلًا في المباريات”.

فلافيو الجديد

وعن استطاعته تكرار ما فعله مواطنه فلافيو مع الأهلي بتسجيل 20 هدف أو أكثر؟ واصل: “يمكننا أن نأمل ذلك، عليه أن يستمتع بوطنه الجديد، وأن يقيم علاقة جيدة مع الجهاز الفني وزملائه في الفريق، وأن يتعرف عليهم جيدًا من الناحية الكروية، وأن ينظر إلى كل انتكاسة على أنها تحدٍ، وعندها يمكن أن ينجح الأمر بالتأكيد”.

وعن أحقية إمكانياته في دفع ما يقرب من 2 مليون يورو لإتمام الصفقة إجمالا، استطرد: هناك أموال طائلة في عالم كرة القدم اليوم، لكنني أؤمن به وأتمنى أن يكون قد اتخذ القرار الصائب، لكن الأهم هو أن يحقق الفريق الفوز بوجوده على أرض الملعب وأن يُسهم في ذلك".

وعن نصيحته له، اختتم: “يلتسين يشبهني إلى حد ما، التعرف على الناس، وتقديم نفسه، وبناء العلاقات، وخوض تجربة جديدة مثل الدوري المصري، ورؤية المغامرة، أقول له اعتبر كل عقبة تحديًا واستمر في التطور كما تفعل”.

الأهلي يلتسين كامويش كامويش براجي السويدي يان ميان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

مبارة المغرب والسنغال

إيقاف وغرامة وحرمان.. عقوبات قاسية ضد السنغال بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

ترشيحاتنا

مشرحة

ضربها حتى الموت.. ضبط عامل أنهى حياة زوجته في قنا

مشرحة

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

اندلاع حريق

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

بالصور

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد