شاهد غرفة ملابس الأهلى قبل مباراة الترجي التونسي

نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر موقع فيس بوك صوراً من غرفة ملابس الفريق باستاد رادس قبل مباراة الترجي التونسي الليلة فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلى مع الترجى التونسى باستاد رادس، فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة فى منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في ملعب «حماد العقربي» في رادس.

حكم مباراة الأهلي والترجي

ويدير مباراة الليلة السنغالي عيسى سي وسيكون الموريتاني أحمد امتياز في تقنية الفار بمساعدة الأنجولي جيلسون دوس سانتوس.