خالد الغندور عن انتقالات اللاعبين: الإنتماء اختفي والراتب السنوي هو الأهم

علق الإعلامي خالد الغندور علي رحيل اللاعب محمد علي بن رمضان من الترجي ووجوده حاليا في صفوف النادي الأهلي، مؤكداً ان الوضع في كرة القدم المصرية أصبح بدون انتماء.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "جمهور الترجي زعلان من محمد علي بن رمضان بسبب اختياره الأهلي علي حساب الترجي وأن الفلوس هي السبب رغم انه ابن من أبناء الترجي و في كرة القدم و عالم الاحتراف كل شي اصبح ممكن مثلا إمام و زيزو في الاهلي و حسام و ابراهيم في الزمالك ورضا عبد العال في الأهلي و عبد الله السعيد في الزمالك وغيرهم كتير بس طبعا الايام دي الانتماء اختفي و الراتب السنوي اصبح اهم حاجة لأي لاعب".



يشار إلى أن محمد علي بن رمضان انضم إلى صفوف الأهلي، مطلع الموسم الجاري وبالتحديد قبل بداية منافسات كأس العالم للأندية، حيث انضم إلى الأحمر قادمًا من فرينكفاروزي المجري.

أمطار غزيرة تضرب ملعب رادس قبل القمة

وقبل ساعات من انطلاق اللقاء بين الأهلي والترجي، شهد محيط الملعب الأولمبي برادس هطول أمطار غزيرة، ما أضفى أجواءً خاصة على القمة الإفريقية المنتظرة.

واستمرت الأمطار في التساقط على أرضية الملعب بينما تواجدت أطقم الصيانة لمتابعة حالة الميدان والتأكد من جاهزيته لاستضافة المباراة دون تأثير كبير على سير اللقاء.

ورغم الطقس الممطر، توافدت أعداد كبيرة من جماهير الترجي إلى المدرجات مبكرًا لمساندة فريقها في هذه المواجهة المهمة، في مشهد يعكس حجم الحماس والترقب الذي يسبق واحدة من أبرز مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ألعاب نارية أمام فندق بعثة الأهلي

ولم تخلُ الساعات التي سبقت المباراة من الأجواء المشحونة، حيث تجمع عدد من جماهير الترجي مساء أمس أمام الفندق الذي تقيم فيه بعثة الأهلي، وقاموا بإشعال الألعاب النارية في محاولة لإزعاج لاعبي الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت لحظات إطلاق الألعاب النارية في محيط مقر إقامة بعثة الأهلي، في مشهد يعكس الأجواء الساخنة التي غالبًا ما تسبق مباريات القمة الإفريقية بين الفريقين.

تحذير رسمي من التذاكر المزيفة

في سياق متصل، أصدر نادي الترجي بلاغًا رسميًا حذر فيه جماهيره من تداول تذاكر مزيفة خارج القنوات الرسمية لبيع التذاكر، مؤكدًا أنه لا يتحمل أي مسؤولية مادية أو معنوية عن بيع أو اقتناء أو استعمال تلك التذاكر.

وأوضح النادي أن قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من مروجي التذاكر المزورة في محيط الملعب، مشددًا على أن استعمال أو ترويج التذاكر المزوّرة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية باعتبارها جريمة تدليس وتزوير يعاقب عليها القانون.

الأهلي يسعى لنتيجة إيجابية خارج أرضه

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب المرتقبة في القاهرة، بينما يطمح الترجي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور نصف النهائي.

كان الأهلي قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، مقدمًا أداءً قويًا وثابتًا خلال مشواره في البطولة، وهو ما عزز طموحات الفريق في مواصلة المنافسة على اللقب القاري.

ملامح خطة الأهلي أمام الترجي

وبحسب التحضيرات الأخيرة للفريق، استقر المدير الفني للأهلي ييس توروب على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث ينوي الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة لقيادة الهجوم.

كما سيعتمد الجهاز الفني على مجموعة من العناصر الأساسية في خط الوسط، يتقدمهم محمد علي بن رمضان إلى جانب لاعبين يمتلكون الخبرة والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب خلال المواجهات الإفريقية الكبرى.

وفي المقابل، من المتوقع أن يبدأ اللاعب أحمد سيد زيزو المباراة من على مقاعد البدلاء ليكون أحد الأوراق الرابحة التي قد يدفع بها الجهاز الفني خلال الشوط الثاني وفقًا لسير المباراة.