عقدة 8 سنوات.. الترجي يبحث عن كسر صيامه أمام الأهلي في رادس

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإفريقية مساء اليوم نحو القمة المرتقبة التي تجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأهلي المصري ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة تحمل الكثير من التفاصيل التاريخية والأرقام اللافتة قبل صافرة البداية.

وقبل هذه المواجهة، تشير الأرقام إلى تفوق واضح للأهلي في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، حيث لم يتمكن الترجي من تحقيق أي فوز على الفريق الأحمر خلال آخر 6 مباريات متتالية جمعتهما في البطولة القارية، كما فشل الفريق التونسي في هز شباك الأهلي طوال 8 سنوات كاملة منذ المباراة الشهيرة المعروفة بين الجماهير بـ"موقعة اضرب يا بدري".

ومنذ تلك المواجهة، فرض الأهلي تفوقًا واضحًا على منافسه التاريخي في البطولة الإفريقية، وهو ما يضع الترجي أمام تحدٍ كبير لكسر هذه السلسلة السلبية واستعادة توازنه أمام أحد أبرز خصومه في القارة.

أمطار غزيرة تضرب ملعب رادس قبل القمة

وقبل ساعات من انطلاق اللقاء، شهد محيط الملعب الأولمبي برادس هطول أمطار غزيرة، ما أضفى أجواءً خاصة على القمة الإفريقية المنتظرة.

واستمرت الأمطار في التساقط على أرضية الملعب بينما تواجدت أطقم الصيانة لمتابعة حالة الميدان والتأكد من جاهزيته لاستضافة المباراة دون تأثير كبير على سير اللقاء.

ورغم الطقس الممطر، توافدت أعداد كبيرة من جماهير الترجي إلى المدرجات مبكرًا لمساندة فريقها في هذه المواجهة المهمة، في مشهد يعكس حجم الحماس والترقب الذي يسبق واحدة من أبرز مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ألعاب نارية أمام فندق بعثة الأهلي

ولم تخلُ الساعات التي سبقت المباراة من الأجواء المشحونة، حيث تجمع عدد من جماهير الترجي مساء أمس أمام الفندق الذي تقيم فيه بعثة الأهلي، وقاموا بإشعال الألعاب النارية في محاولة لإزعاج لاعبي الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت لحظات إطلاق الألعاب النارية في محيط مقر إقامة بعثة الأهلي، في مشهد يعكس الأجواء الساخنة التي غالبًا ما تسبق مباريات القمة الإفريقية بين الفريقين.

تحذير رسمي من التذاكر المزيفة

وفي سياق متصل، أصدر نادي الترجي بلاغًا رسميًا حذر فيه جماهيره من تداول تذاكر مزيفة خارج القنوات الرسمية لبيع التذاكر، مؤكدًا أنه لا يتحمل أي مسؤولية مادية أو معنوية عن بيع أو اقتناء أو استعمال تلك التذاكر.

وأوضح النادي أن قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من مروجي التذاكر المزورة في محيط الملعب، مشددًا على أن استعمال أو ترويج التذاكر المزوّرة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية باعتبارها جريمة تدليس وتزوير يعاقب عليها القانون.

الأهلي يسعى لنتيجة إيجابية خارج أرضه

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب المرتقبة في القاهرة، بينما يطمح الترجي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور نصف النهائي.

كان الأهلي قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، مقدمًا أداءً قويًا وثابتًا خلال مشواره في البطولة، وهو ما عزز طموحات الفريق في مواصلة المنافسة على اللقب القاري.

ملامح خطة الأهلي أمام الترجي

وبحسب التحضيرات الأخيرة للفريق، استقر المدير الفني للأهلي ييس توروب على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث ينوي الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة لقيادة الهجوم.

كما سيعتمد الجهاز الفني على مجموعة من العناصر الأساسية في خط الوسط، يتقدمهم محمد علي بن رمضان إلى جانب لاعبين يمتلكون الخبرة والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب خلال المواجهات الإفريقية الكبرى.

وفي المقابل، من المتوقع أن يبدأ اللاعب أحمد سيد زيزو المباراة من على مقاعد البدلاء ليكون أحد الأوراق الرابحة التي قد يدفع بها الجهاز الفني خلال الشوط الثاني وفقًا لسير المباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – هادي رياض – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وتترقب الجماهير صافرة البداية وسط أجواء ممطرة وحماس جماهيري كبير في مدرجات رادس، في قمة إفريقية جديدة تحمل الكثير من الإثارة والندية بين عملاقي الكرة في القارة السمراء.