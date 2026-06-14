فيلم بنسيون دلال على قمة مشاهدات يانجو بلاي

إحتل فيلم بنسيون دلال المركز الأول في مشاهدات منصة يانجو في مصر.

وكان عرض الفيلم قد بدأ يوم الخميس 11 من يونيو الجاري الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وميشيل ميلاد و عمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر ابو ليلة و ابرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان و امجد الحجار و جيهان خيري و الحان المهدي و اسراء رخا ويوسف اسماعيل و امجد عابد و أسامة عبد الله وسلمى المحجوبيةو غادة طلعت و ضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين امين ومن إخراج شادي الرملي ومن إنتاج scoop و good fellas و fillme وتوزيع empire.

فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أن سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب. في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش. كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا، أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.