أمطار غزيرة تضرب ملعب رادس قبل مواجهة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

شهد محيط ملعب الملعب الأولمبي برادس هطول أمطار غزيرة قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأهلي المصري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي أضفى أجواءً حماسية ومثيرة على القمة الكروية المنتظرة بين عملاقي الكرة الأفريقية.

وتساقطت الأمطار بكثافة على أرضية الملعب في الساعات التي سبقت صافرة البداية، بينما واصل مسئولو الملعب وأطقم الصيانة متابعة حالة أرضية الميدان للتأكد من جاهزيتها لاستضافة المباراة دون تأثير كبير على سير اللقاء.

وتوافد عدد كبير من جماهير الترجي إلى المدرجات مبكرًا رغم الطقس الممطر، في مشهد يعكس أهمية المباراة وقيمتها لدى الجماهير التونسية.

أجواء مثيرة تسبق القمة الأفريقية المنتظرة

تأتي هذه المباراة المرتقبة وسط ترقب واسع من جماهير الكرة الإفريقية، نظرًا للتاريخ الطويل من المواجهات القوية بين الفريقين، حيث لطالما شكلت مباريات الأهلي والترجي واحدة من أبرز قمم القارة السمراء.

كان المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، قد استقر بشكل كبير على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، في ظل سعي الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مباراة الإياب المرتقبة في القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، في مواجهة يسعى خلالها الأهلي للخروج بنتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، بينما يطمح الترجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور نصف النهائي.

الأهلي تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية

كان الأهلي قد نجح في بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، مقدمًا مستويات قوية وثابتة خلال مشواره في البطولة، وهو ما عزز طموحات الفريق في مواصلة التقدم نحو اللقب القاري.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في الحفاظ على النسق التصاعدي للفريق، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها عدد من لاعبيه في البطولات الإفريقية، خاصة في المواجهات الحاسمة خارج الأرض.

ملامح خطة الأهلي أمام الترجي

وحسب التحضيرات الأخيرة داخل معسكر الفريق، ينوي المدير الفني الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة لقيادة الخط الأمامي للأهلي خلال اللقاء، مع الاعتماد على مجموعة من لاعبي الوسط أصحاب الخبرة والقوة البدنية.

ومن المنتظر أن يلعب محمد علي بن رمضان دورًا محوريًا في خط الوسط إلى جانب عناصر أساسية قادرة على فرض السيطرة على مجريات اللعب، بينما قد يبدأ اللاعب أحمد سيد زيزو المباراة من على مقاعد البدلاء ليكون أحد الأوراق الرابحة التي قد يدفع بها الجهاز الفني خلال الشوط الثاني وفقًا لسيناريو اللقاء.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – هادي رياض – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وتترقب الجماهير انطلاق صافرة البداية وسط أجواء ممطرة وحماس كبير في مدرجات ملعب رادس، في قمة أفريقية جديدة بين فريقين اعتادا تقديم مواجهات قوية ومثيرة في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا.