الترجي التونسي يحذر جماهيره من شراء تذاكر مزورة قبل مواجهة الأهلي

أصدر نادي الترجي الرياضي التونسي بيانًا رسميًا حذر خلاله جماهيره من تداول أو شراء تذاكر مزورة، قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي.

وأوضح النادي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن قوات الأمن تمكنت من رصد تذاكر مزيفة يتم بيعها خارج القنوات الرسمية المعتمدة لبيع التذاكر، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة أسفرت عن القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في ترويج تلك التذاكر.

وأكد الترجي أنه لا يتحمل أي مسئولية مادية أو معنوية عن عمليات بيع أو شراء أو استخدام التذاكر المزيفة التي يتم تداولها خارج المنافذ الرسمية.

وشدد النادي التونسي على أن ترويج أو استخدام التذاكر المزورة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وفق القوانين المنظمة لجرائم التدليس والتزوير

موعد مباراة الأهلي والترجي

يواجه فريق الأهلي نظيره الترجي اليوم الاحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب «حماد العقربي» في رادس

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والترجي

تذاع مباراة اﻷهلي والترجي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"