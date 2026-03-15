تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام فريق الترجي التونسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم الأفريقية لما تحمله من تاريخ كبير بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة في القاهرة.

الأهلي تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، مقدمًا أداءً قويًا وثابتًا طوال مشواره في البطولة.

ويطمح الجهاز الفني، بقيادة توروب، إلى مواصلة النتائج الإيجابية والتقدم خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب القاري.

ملامح خطة الأهلي أمام الترجي

وبحسب الاستعدادات الأخيرة للفريق، ينوي المدير الفني الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة لقيادة هجوم الأهلي خلال المباراة.

كما سيعتمد في خط الوسط على اللاعب محمد علي بن رمضان بجوار مجموعة من العناصر الأساسية التي تمتلك خبرة كبيرة في المباريات الأفريقية.

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ أحمد سيد زيزو المباراة من على مقاعد البدلاء، على أن يكون ورقة رابحة قد يدفع بها الجهاز الفني خلال مجريات اللقاء بحسب سير المباراة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – هادي رياض – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور

خط الهجوم: مروان عثمان.