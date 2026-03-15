أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر
تقرير إيراني: مستشار خامنئي علي شمخاني يُدفن بلا رأس بعد اغتياله في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني رفض مصر أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن
وزراء الإعلام العرب: الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية اعتداء غاشم غير مبرر
استدعاء رسمي.. منتخب مصر يضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو
المخابرات الإسرائيلية تكشف حالة مجتبى خامنئي وسط تصاعد التوتر في إيران
وزير الخارحية الأرميني: ندعم وحدة لبنان وسيادة وسلامة أراضيه
موعد أذان المغرب و دعاء الإفطار 25 رمضان.. لا تفوت ساعة الاستجابة
الأهلي لا يخسر أمام فريق عربي في ربع نهائي أفريقيا منذ 2020
الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14
أبو ليمون يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء
إمام السيدة زينب يحسم الجدل الفقهي حول السباب في المدرجات وذهاب النساء للجيم
الإشراف العام
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام فريق الترجي التونسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتأتي هذه المباراة ضمن لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم الأفريقية لما تحمله من تاريخ كبير بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة في القاهرة.

 

الأهلي تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، مقدمًا أداءً قويًا وثابتًا طوال مشواره في البطولة. 

ويطمح الجهاز الفني، بقيادة توروب، إلى مواصلة النتائج الإيجابية والتقدم خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب القاري.

 

ملامح خطة الأهلي أمام الترجي

وبحسب الاستعدادات الأخيرة للفريق، ينوي المدير الفني الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة لقيادة هجوم الأهلي خلال المباراة. 

كما سيعتمد في خط الوسط على اللاعب محمد علي بن رمضان بجوار مجموعة من العناصر الأساسية التي تمتلك خبرة كبيرة في المباريات الأفريقية.

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ أحمد سيد زيزو المباراة من على مقاعد البدلاء، على أن يكون ورقة رابحة قد يدفع بها الجهاز الفني خلال مجريات اللقاء بحسب سير المباراة.

 

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – هادي رياض – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور

خط الهجوم: مروان عثمان.

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات

السمدوني: خطة حكومية لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 109 ملايين راكب

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف بالمنوفية ومطروح والعاشر

وزير المالية

المالية: تسهيلات جمركية استثنائية.. لشحنات الترانزيت العابر وتسهيل الإجراءات دون قيود بتعليمات ACI

طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

