تفوق كاسح تاريخيا لـ الأهلي على الترجي قبل موقعة رادس

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم مع الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تبدأ المباراة تمام الحادية عشرة مساء بالملعب الأوليمبي حمادي العقربي في العاصمة التونسية تونس.

لعب الفريقان ست وعشرين مباراة خلال ثلاث عشرة مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، منها أربع وعشرين مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتين في بطولة كأس الكونفيدرالية.

فاز الأهلي في ثلاث عشرة مباراة، منها ست مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز الأهلي 31 هدفاً وتلقت شباكه خمسة عشر هدفا، جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهاباً وإياباً، الأولى في كأس الكونفيدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020-2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022-2023.

المواجهة الأولى عام 1990 بدور الستة عشرة في دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم «بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، وتعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بدون أهداف وفاز الترجي 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

المواجهة الثانية عام 2001 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بالقاهرة بدون أهداف، وتعادلاً في تونس بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، ووصل الأهلي للدور النهائي بقاعدة احتساب هدف التعادل خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الثالثة عام 2007 بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 3- صفر أحرزها محمد أبو تريكة وفلافيو امادو وأسامة حسني، وخسر في تونس بهدف للاشيء.

المواجهة الرابعة عام 2010 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1 أحرز هدفي الأهلي محمد فضل وأحمد فتحي، وفاز الترجي في تونس 1- صفر، وصعد الترجي للدور النهائي بقاعدة احتساب الهدف الذي أحرزه خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الخامسة عام 2011 بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الترجي في تونس 1- صفر، وتعادل الفريقان بالقاهرة 1-1، أحرز للأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة السادسة عام 2012 بالدوري النهائي في دوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بالإسكندرية 1-1، أحرز للأهلي السيد حمدي، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي محمد ناجي جدو ووليد سليمان.

المواجهة السابعة عام 2015 بدوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية، فاز الأهلي بالسويس 3- صفر، أحرزها عبدالله السعيد هدفين ومؤمن زكريا، وكرر الفوز في تونس بهدف أحرزه جون أنتوي.

المواجهة الثامنة عام 2017 بدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بالإسكندرية 2-2، أحرز للأهلي عبدالله السعيد ووليد آزارو، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي علي معلول وجونيور أجايي.

المواجهة التاسعة والعاشرة عام 2018، كانت التاسعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في الإسكندرية، وفاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه وليد آزارو، أما العاشرة فكانت في الدور النهائي بنفس العام، فاز الأهلي بالإسكندرية 3-1، أحرز للأهلي وليد سليمان هدفين وهدف لعمرو السولية، وفاز الترجي في تونس 3- صفر.

المواجهة الحادية عشرة موسم 2020-2021 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه محمد شريف، وكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 3- صفر أحرزها علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

المواجهة الثانية عشرة موسم 2022-2023 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في تونس 3- صفر أحرز بيرسي تاو هدفين وهدف لمحمود كهربا، وكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 1- صفر أحرزه حسين الشحات.

المواجهة الثالثة عشرة موسم 2023-2024 بالدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان ذهاباً في تونس بدون أهداف، وفاز الأهلي في الإياب بالقاهرة بهدف أحرزه روجر أهولو مدافع الترجي في مرمى فريقه.