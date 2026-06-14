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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير شئون المجالس النيابية يشارك في المؤتمر الدولي لـ "مكافحة الجريمة السيبرانية" ويؤكد: منصة حيوية لتبادل الرؤى والخبرات

المؤتمر الدولي لـ "مكافحة الجريمة السيبرانية"
المؤتمر الدولي لـ "مكافحة الجريمة السيبرانية"
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، صباح اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية وأعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة استراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان: "منع ومكافحة الجريمة السيبرانية: الأنماط المستحدثة والأدلة الإلكترونية وأهمية التعاون الدولي"، وذلك تلبية لدعوة كريمة من السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وجاءت مشاركة السيد وزير شئون المجالس النيابية في هذا المحفل الدولي الهام، انطلاقاً من حرص سيادته على متابعة أحدث التطورات والأنماط المستحدثة للجرائم في الفضاء الرقمي، وتأكيداً على أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية والقانونية القادرة على مواجهة هذه التحديات المعقدة.

 التطور التكنولوجي المتسارع

حيث أكد المستشار هاني حنا في بيان صحفي صادر عن وزارة شئون المجالس النيابية، على الأهمية البالغة التي يمثلها هذا المؤتمر في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مشيراً إلى أن مواجهة الجرائم السيبرانية تتطلب تنسيقاً مستمراً وفعالاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان صياغة وتحديث القوانين التي تكفل حماية الأمن القومي في الفضاء الرقمي، وتُنظم آليات التعامل الدقيق مع الأدلة الإلكترونية، بما يتواكب مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وثمّن السيد الوزير جهود وزارة العدل البارزة في تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير، والذي يُعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والخبرات، ويعكس دور الدولة المصرية الرائد في دعم مسارات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية والأمنية العابرة للحدود.

مكافحة الجريمة السيبرانية

وفي سياق استعراض مسار إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال افتتاح فاعليات المؤتمر، أشار المستشار هاني حنا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية الأممية، بما تمثله كأول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، مؤكداً سيادته أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر، فضلًا عن تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولا سيما لصالح الدول النامية.

مكافحة الجريمة السيبرانية هاني حنا شئون المجالس النيابية الجريمة السيبرانية

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