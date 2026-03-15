علاء ميهوب عن مباراة الأهلي والترجي: محتاجة لعيبة رجالة.. وممكن بن شرقي يلعب مهاجم

قال علاء ميهوب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن الأهلي أمامه مهمة صعبة الليلة أمام الترجي التونسي بملعب الأخير في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف علاء ميهوب، الذي يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: “رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الأهلي الفترة الأخيرة إلا أن ثقتي بلا حدود في لاعبي الفريق”.

وتابع: “الماتشات اللي زي دي ماتشات لاعبين مش ماتشات مدربين، لازم اللعيبة تؤدي عمل جيد وحماسي ورجولي في أرض الملعب”.

وعن توروب، مدرب الأهلي، قال علاء ميهوب: “مش وقته إن توروب يمشي، وأنا أتفق على أن يلعب بن شرقي في خط الهجوم، على أن يلعب مروان وديانج في الوسط وأمامهم إمام عاشور”.

