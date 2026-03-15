تحذيرات من تذاكر مزيفة قبل قمة الأهلي والترجي في رادس بدوري الأبطال

أصدر نادي الترجي الرياضي التونسي بلاغًا رسميًا قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وحذر الترجي في البيان، جماهيره من تداول تذاكر مزيفة خارج القنوات الرسمية لبيع التذاكر، مؤكدًا أنه لا يتحمل أي مسؤولية مادية أو معنوية عن بيع أو اقتناء أو استعمال تلك التذاكر.

وأوضح النادي في بيانه أن قوات الأمن تمكنت من التفطن لوجود تذاكر مزورة يتم تداولها في محيط الملعب وخارج المنصات الرسمية، وهو ما أسفر عن إيقاف عدد من الأشخاص المتورطين في ترويج هذه التذاكر بطرق غير قانونية.

وأكد الترجي أن التعامل مع مثل هذه التذاكر يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن استعمال أو ترويج التذاكر المزوّرة يعد جريمة يعاقب عليها القانون في إطار قضايا التدليس والتزوير.

وجاء هذا التحذير في ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على المباراة التي يستضيفها الملعب الأولمبي برادس، حيث يترقب عشاق الكرة الإفريقية مواجهة قوية بين اثنين من أكبر أندية القارة.

أمطار غزيرة تضرب ملعب رادس قبل انطلاق المباراة

وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية، شهد محيط ملعب رادس هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي أضفى أجواءً استثنائية على القمة الإفريقية المنتظرة بين الفريقين.

وتواصل تساقط الأمطار على أرضية الملعب بينما عملت أطقم الصيانة على متابعة حالة الميدان للتأكد من جاهزيته لاستضافة اللقاء دون تأثير كبير على سير المباراة.

ورغم الطقس الممطر، بدأت جماهير الترجي في التوافد مبكرًا إلى المدرجات لمساندة فريقها في هذه المواجهة المهمة، في مشهد يعكس حجم الحماس والترقب الذي يسبق القمة بين الفريقين اللذين يمتلكان تاريخًا طويلًا من المواجهات القوية في البطولة القارية.

ترقب واسع للقمة الأفريقية

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير كرة القدم في القارة السمراء، إذ تعد مواجهة الأهلي والترجي واحدة من أبرز وأقوى القمم في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، نظرًا لما يمتلكه الناديان من تاريخ حافل بالإنجازات القارية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب في القاهرة، بينما يطمح الترجي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضلية مبكرة في الصراع على بطاقة التأهل.

الأهلي يسعى لمواصلة مشواره القاري

كان الأهلي قد نجح في بلوغ الدور ربع النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، مقدمًا مستويات قوية وثابتة طوال مشواره في البطولة، وهو ما عزز طموحات الفريق في مواصلة المنافسة بقوة على اللقب القاري.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر في الحفاظ على النسق التصاعدي للأداء، مستفيدًا من خبرات لاعبيه في المباريات الإفريقية الكبرى، خاصة في المواجهات التي تقام خارج الديار.

ملامح خطة الأهلي أمام الترجي

وبحسب التحضيرات الأخيرة للفريق، استقر المدير الفني للأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث ينوي الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة لقيادة الهجوم.

كما سيعتمد في خط الوسط على مجموعة من العناصر الأساسية، يتقدمهم محمد علي بن رمضان إلى جانب لاعبين يمتلكون الخبرة والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب خلال المواجهات القارية.

وفي المقابل، من المتوقع أن يبدأ اللاعب أحمد سيد زيزو المباراة من على مقاعد البدلاء، ليكون أحد الأوراق الرابحة التي قد يدفع بها الجهاز الفني خلال الشوط الثاني وفقًا لسير المباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – هادي رياض – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وتترقب الجماهير صافرة البداية وسط أجواء ممطرة وحماس كبير في مدرجات ملعب رادس، في قمة إفريقية جديدة ينتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والندية بين عملاقي الكرة في القارة السمراء.