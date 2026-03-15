إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026 بسبب تعطل حركة السفر وإغلاق المجال الجوي

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، اتخاذ قرار إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026



وبناءً على ذلك، لن يُقام برنامج الفعاليات المخطط له في قطر، بما في ذلك مباراة كأس الفيناليسيما قطر 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا على استاد لوسيل، التي كان من المقرر إقامتها في الدوحة سابقًا.

وفي ظل استمرار اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر التي ما تزال تؤثر على قدرة العديد من المشجعين واللاعبين والمسؤولين على التنقل، فقد تم الاتفاق بشكل مشترك على أن نقل المباراة إلى موقع آخر في الوقت الراهن هو الخيار الأنسب. وترحب اللجنة المحلية المنظمة بفرصة استضافة فعاليات ينظمها كل من اليويفا والكونميبول في المستقبل.

وسيحصل جميع المشجعين الذين اشتروا تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم على استرداد كامل للمبالغ المدفوعة تلقائيًا خلال 30 يومًا عبر وسيلة الدفع الأصلية. وفي حال عدم استلام المبلغ بعد انقضاء هذه المدة،

كما سيتم التواصل مباشرةً مع المشجعين الدوليين الذين اشتروا باقات السفر من قبل وكلاء السياحة، وذلك بخصوص إجراءات استرداد المبالغ.