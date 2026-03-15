استعدادات أمريكية لتنفيذ عملية برية محتملة داخل إيران
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
خبير اقتصادي: التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على الملاحة العالمية وإيرادات قناة السويس
الإشراف العام
منذ نهائي 2018.. عقدة الأهلي تلاحق الترجي في دوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأهلي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما تكشف الأرقام عن تفوق واضح للفريق الأحمر في المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال السنوات الأخيرة.

فمنذ تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي في نهائي عام 2018، عقب فوزه في مباراة الإياب على ملعب الملعب الأولمبي برادس بنتيجة 3-0، لم يتمكن الفريق التونسي من تحقيق أي انتصار على الأهلي في جميع المواجهات التي جمعتهما في البطولة القارية.

وخلال تلك الفترة، التقى الفريقان في ثلاث مناسبات مختلفة داخل الأدوار الإقصائية للبطولة، وتحديدًا في نصف النهائي مرتين، ثم في المباراة النهائية، ليؤكد الأهلي تفوقه الواضح على منافسه التقليدي.

وفي نسخة 2021 من البطولة، التقى الفريقان في الدور نصف النهائي، حيث نجح الأهلي في حسم مباراة الذهاب خارج أرضه بعد الفوز بنتيجة 1-0، قبل أن يؤكد تفوقه في مباراة الإياب بالقاهرة بالفوز بثلاثية نظيفة، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

وتكرر المشهد في نسخة 2023 عندما التقى الفريقان مجددًا في الدور نصف النهائي، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر تفوقه في لقاء الإياب بالقاهرة بالفوز بهدف دون رد.

أما في نهائي نسخة 2024، فقد انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يحسم الأهلي اللقب في القاهرة بالفوز بهدف نظيف، ليضيف بطولة جديدة إلى سجله القاري.

وتوضح الأرقام حجم التفوق الأهلاوي في هذه المواجهات، حيث خاض الفريقان 6 مباريات منذ نهائي 2018، نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد، بينما فشل الترجي في تحقيق أي انتصار.

كما سجل الأهلي خلال تلك المباريات 9 أهداف في شباك الفريق التونسي، في حين لم يتمكن الترجي من تسجيل أي هدف طوال هذه المواجهات، ليواصل الفريق الأحمر فرض عقدته القارية على منافسه في السنوات الأخيرة.

وتزيد هذه الأرقام من حدة الترقب قبل المواجهة الجديدة بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى مواصلة تفوقه التاريخي في المواجهات الأخيرة، بينما يأمل الترجي في كسر هذه السلسلة واستعادة توازنه أمام أحد أبرز منافسيه في القارة الإفريقية. 

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

لقاء رئيس البنك الأهلي مع اللاعبين

تفاصيل لقاء رئيس البنك الأهلي مع اللاعبين

الأهلي والترجى

الليلة.. موعد مباراة الأهلي والترجى فى دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر مواليد 2009

تعديل موعد المباراة الودية الثانية لمنتخب الناشئين أمام تنزانيا

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد