إعلام إسرائيلي: المصادقة على خطط عملياتية في إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصادقة على خطط عملياتية في إيران على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

في الوقت نفسه أكد إعلام إسرائيلي أن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة ليست مطروحة على الطاولة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

من جانبه أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن مقتل 12 من موظفي المنظمة في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على مركز طبي في قرية برج قلاوي جنوب لبنان.

وأضاف أن 14 من العاملين في المجال الطبي قُتلوا في جنوب لبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.