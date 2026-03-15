عراقجي: هناك قتلى بسبب تسلية ترامب.. وإيران لن تطلب وقف إطلاق النار

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عراقجي: هناك قتلى بسبب تسلية ترامب ونرفض أي مفاوضات لوقف النار
عراقجي: هناك قتلى بسبب تسلية ترامب ونرفض أي مفاوضات لوقف النار
ملك ريان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن إيران لن تطلب وقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن طهران ستدافع عن نفسها مهما طال الأمر حتى يعي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن ما يقوم به من إجراءات يُعد “حرباً غير شرعية”. ولفت عراقجي إلى أن هناك أشخاصاً يُقتلون “لمجرد أن ترامب يريد التسلية”، في إشارة واضحة إلى ما وصفه بتصعيد الولايات المتحدة في المنطقة دون مبرر قانوني أو إنساني.


 

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن تصريحات عراقجي جاءت في سياق الحديث عن الوضع الإقليمي المتوتر بعد سلسلة الهجمات الأخيرة على مواقع إيرانية ودول الخليج. واعتبر الوزير الإيراني أن هذه الأحداث تكشف بوضوح طبيعة السياسة الأمريكية في التعامل مع الشرق الأوسط، مؤكداً أن إيران لن تستسلم لأي ضغوط خارجية وأن الدفاع عن السيادة الوطنية والحقوق الإقليمية سيظل أولوية قصوى للقيادة الإيرانية.


 

وأشار عراقجي إلى أن موقف طهران في هذا الملف لا يتعلق فقط بالرد العسكري، بل يشمل تأكيد الاستقرار الداخلي وتعزيز الأمن القومي، مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية فعالة مع دول الجوار، رغم الأزمة الحالية. وأوضح أن أي محاولات لربط تصرفات إيران بالسياسات الأمريكية السابقة أو تصويرها على أنها ضعف للقيادة الإيرانية غير صحيحة، مؤكداً أن الشعب الإيراني والقيادة مستمران في مواجهة أي تهديدات بطريقة منظمة وهادئة.


 

وتأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي عن كثب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد موجة من الهجمات المتبادلة والضغوط الدبلوماسية على الساحة الخليجية. وحرص عراقجي على التأكيد أن إيران لن تتراجع عن موقفها الدفاعي، وأن استمرار المواجهة حتى إدراك الطرف الآخر لطبيعة الإجراءات الأمريكية غير الشرعية يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على السيادة والأمن الإقليمي.


 

تصريحات عراقجي تعكس أيضاً تحذيراً ضمنياً للمجتمع الدولي بأن أي محاولات للضغط على إيران باستخدام القوة العسكرية ستقابل برد مناسب، مؤكداً أن طهران مصممة على حماية مواطنيها ومصالحها الإقليمية مهما كانت التحديات الخارجية

