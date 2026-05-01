الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عودة قوية لنجوم غابوا عن الساحة.. ألين أرفليان وماهر زين وشيرين عبد الوهاب يستعيدون الأضواء

أوركيد سامي

تشهد الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة موجة من العودة اللافتة لعدد من النجوم الذين ابتعدوا لفترات متفاوتة، قبل أن يقرروا استئناف نشاطهم بأعمال جديدة تحمل طابعاً مختلفاً وتؤكد حضورهم المتجدد لدى الجمهور.

ألين أرفليان  

في هذا السياق، تعود الفنانة ألين أرفليان، نجمة فرقة “Four Cats”، إلى الواجهة الفنية من خلال تجربة درامية جديدة تُعرض عبر منصة Netflix، بعد مشاركات سابقة في فيلم “أسد وأربعة قطط” ومسلسل “الدنيا هيك”. وتُعد هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسيرتها، حيث تسعى إلى تقديم نفسها بشكل مختلف يتماشى مع تطور الدراما الحديثة ومتطلبات الجمهور.


ماهر زين 
ومن ناحية أخرى، يعود النجم العالمي ماهر زين إلى الساحة الغنائية بعد غياب دام نحو عشر سنوات، من خلال ألبومه الجديد “Back To You”، والذي يُعد رابع ألبوماته. ويأتي هذا العمل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات، حيث حققت أغانيه السابقة مثل “رحمة للعالمين” و“قلبي في المدينة” انتشاراً واسعاً، وتصدرت قوائم الاستماع في العديد من الدول، ما يرفع سقف التوقعات حول الألبوم الجديد.

شيرين عبد الوهاب

كما تسجل النجمة شيرين عبد الوهاب عودة قوية إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، حيث طرحت مجموعة من الأغاني الجديدة التي لاقت تفاعلاً ملحوظاً، من بينها “الحضن شوك” و“عايزة أشتكي”، إلى جانب تعاونات فنية مع كل من محمد حماقي وفضل شاكر.

ولم تقتصر عودة شيرين على الإصدارات الغنائية فقط، بل امتدت إلى الحفلات الجماهيرية، حيث تحبي  حفلاً في منطقة الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير، .

تعكس هذه العودة الجماعية رغبة عدد من النجوم في إعادة التواصل مع جمهورهم، وتقديم محتوى فني جديد يواكب التغيرات في الصناعة، وسط منافسة متزايدة وسوق فني سريع التطور. كما تؤكد أن الغياب، مهما طال، لا يعني نهاية المسيرة، بل قد يكون بداية لمرحلة أكثر نضجاً ونجاحاً.

