الإشراف العام
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي في استاد رادس قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

حصل صدى البلد على صور من عرفة ملابس النادي الأهلي داخل ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، قبل مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الأحد. 

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأهلي المصري في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما تكشف الأرقام عن تفوق واضح للفريق الأحمر في المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي في نهائي عام 2018، عقب فوزه في مباراة الإياب على ملعب الملعب الأولمبي برادس بنتيجة 3-0، لم يتمكن الفريق التونسي من تحقيق أي انتصار على الأهلي في جميع المواجهات التي جمعتهما في البطولة القارية.

وخلال هذه الفترة، التقى الفريقان في ثلاث مناسبات مختلفة داخل الأدوار الإقصائية للبطولة، وتحديدًا في نصف النهائي مرتين، ثم في المباراة النهائية، ليؤكد الأهلي تفوقه الواضح على منافسه التقليدي.

وفي نسخة 2021 من البطولة، التقى الفريقان في الدور نصف النهائي، حيث نجح الأهلي في حسم مباراة الذهاب خارج أرضه بعد الفوز بنتيجة 1-0، قبل أن يؤكد تفوقه في مباراة الإياب بالقاهرة بالفوز بثلاثية نظيفة، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

وتكرر المشهد في نسخة 2023 عندما التقى الفريقان مجددًا في الدور نصف النهائي، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر تفوقه في لقاء الإياب بالقاهرة بالفوز بهدف دون رد.

أما في نهائي نسخة 2024، فقد انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يحسم الأهلي اللقب في القاهرة بالفوز بهدف نظيف، ليضيف بطولة جديدة إلى سجله القاري.

وتوضح الأرقام حجم التفوق الأهلاوي في هذه المواجهات، حيث خاض الفريقان 6 مباريات منذ نهائي 2018، نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد، بينما فشل الترجي في تحقيق أي انتصار.

و سجل الأهلي خلال تلك المباريات 9 أهداف في شباك الفريق التونسي، في حين لم يتمكن الترجي من تسجيل أي هدف طوال هذه المواجهات، ليواصل الفريق الأحمر فرض عقدته القارية على منافسه في السنوات الأخيرة.

وتزيد هذه الأرقام من حدة الترقب قبل المواجهة الجديدة بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى مواصلة تفوقه التاريخي في المواجهات الأخيرة، بينما يأمل الترجي في كسر هذه السلسلة واستعادة توازنه أمام أحد أبرز منافسيه في القارة الإفريقية. 

