بائعات الخضار يروين حكايات رمضان.. الحارات الشعبية تبوح بأسرارها في «ساعة الفطار»

واصل برنامج «ساعة الفطار» المذاع عبر قناة صدى البلد جولاته الميدانية خلال شهر رمضان، حيث انتقل هذه المرة إلى أجواء شبرا الخيمة، ليستقر في إحدى الحارات الشعبية التي تعكس روح الشارع المصري وأجواءه الرمضانية المميزة.

العمل والحياة اليومية

وخلال الجولة، التقى البرنامج بعدد من بائعي الخضروات في المنطقة، في محاولة لرصد تفاصيل يومهم خلال الشهر الكريم، والتعرف على عاداتهم في العمل والحياة اليومية وسط الأجواء الرمضانية.

طبيعة الحياة في شبرا الخيمة

وكان من بين من التقاهم البرنامج السيدة أم ملك والسيدة أم وائل، اللتان تحدثتا عن طبيعة الحياة في شبرا الخيمة وروح الترابط بين الأهالي خلال شهر رمضان.



وقالت السيدة أم ملك إن شبرا الخيمة تتميز بطابعها الشعبي الأصيل، مؤكدة أن المنطقة مليئة بالخير والطيبة، مضيفة: «شبرا أم الخير كله والجمال والحلاوة كلها، ورمضان شهر مفترج والناس كلها محترمة وربنا يصلّح حال الناس».



وأضافت أنها تقضي معظم وقتها في الشارع بسبب عملها في بيع الخضروات، ولذلك تضطر في كثير من الأحيان إلى الإفطار في مكان عملها، قائلة إنها تفطر في الشارع أغلب الأيام، بينما تحرص أحيانًا على العودة إلى منزلها لتناول الإفطار مع زوجها عندما تسمح ظروف العمل بذلك.

حياة البسطاء في الشارع

وتعكس هذه اللقاءات الإنسانية التي يقدمها برنامج «ساعة الفطار» جانبًا من حياة البسطاء في الشارع المصري خلال شهر رمضان، حيث تختلط مشاعر الكفاح اليومي بروح المودة والتكافل التي تميز هذا الشهر الكريم.