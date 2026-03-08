بائعة خضار تروي حكايتها في ساعة الفطار.. الحاجة سامية: اتولدت ليلة حفلة أم كلثوم

استكمل برنامج ساعة الفطار، المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، جولاته الميدانية بين المواطنين خلال شهر رمضان، حيث جاب شوارع القاهرة الفاطمية لرصد حكايات البسطاء وكفاحهم اليومي، والتقى خلال إحدى حلقاته بالحاجة سامية، بائعة الخضروات، التي كشفت عن تفاصيل طريفة من حياتها الشخصية ومسيرتها في العمل.

الأوراق الرسمية

وخلال اللقاء، روت الحاجة سامية موقفًا طريفًا من يوم ميلادها، موضحة أنها وُلدت في ليلة كانت تحيي فيها كوكب الشرق أم كلثوم إحدى حفلاتها، وهو ما جعل والدها يصر على تسميتها "سامية" في الأوراق الرسمية، بينما أطلق عليها اسم "سومة" كاسم دلع بين أفراد العائلة.



وأضافت بابتسامة أن هذا الاسم ظل ملازمًا لها لسنوات طويلة، حتى عندما تقدّم أحد الأشخاص للزواج منها، أخبرته بأن اسمها "سومة" وليس "سامية"، في موقف طريف استعادته خلال حديثها مع فريق البرنامج.

المأكولات الشعبية

وأوضحت الحاجة سامية أنها تعمل منذ سنوات طويلة في بيع الخضروات وبعض المأكولات الشعبية، مثل "المخروطية" و"الكسكسي"، حيث تقوم بإعداد هذه الأطعمة بنفسها داخل الغرفة التي تسكن بها، ثم تبيعها للمارة في المنطقة.

العمل بنفس العزيمة

وأشارت إلى أنها بدأت العمل في هذا المجال منذ الصغر، مؤكدة أن العمل الشريف كان دائمًا وسيلتها لمواجهة صعوبات الحياة وتوفير احتياجاتها، لافتة إلى أنها تبلغ من العمر حاليًا 59 عامًا وما زالت تواصل العمل بنفس العزيمة.

قصة الحاجة سامية

وتعكس قصة الحاجة سامية نموذجًا للكفاح اليومي الذي يعيشه الكثير من البسطاء، حيث يمتزج التعب بابتسامة صادقة وروح بسيطة تحكي تفاصيل حياة مليئة بالصبر والرضا.