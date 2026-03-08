قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير شديد للاعبي الأهلي من مدير الكرة بسبب الاعتراض على تبديلات الجهاز الفنى
عبادات مستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اعرفها
مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
إيقاف جوارديولا مباراتين عقب مواجهة نيوكاسل يوانيتد
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
توك شو

بائعة خضار تروي حكايتها في ساعة الفطار.. الحاجة سامية: اتولدت ليلة حفلة أم كلثوم

ساعة الفطار
ساعة الفطار
محمد البدوي

استكمل برنامج ساعة الفطار، المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، جولاته الميدانية بين المواطنين خلال شهر رمضان، حيث جاب شوارع القاهرة الفاطمية لرصد حكايات البسطاء وكفاحهم اليومي، والتقى خلال إحدى حلقاته بالحاجة سامية، بائعة الخضروات، التي كشفت عن تفاصيل طريفة من حياتها الشخصية ومسيرتها في العمل.

الأوراق الرسمية

وخلال اللقاء، روت الحاجة سامية موقفًا طريفًا من يوم ميلادها، موضحة أنها وُلدت في ليلة كانت تحيي فيها كوكب الشرق أم كلثوم إحدى حفلاتها، وهو ما جعل والدها يصر على تسميتها "سامية" في الأوراق الرسمية، بينما أطلق عليها اسم "سومة" كاسم دلع بين أفراد العائلة.


وأضافت بابتسامة أن هذا الاسم ظل ملازمًا لها لسنوات طويلة، حتى عندما تقدّم أحد الأشخاص للزواج منها، أخبرته بأن اسمها "سومة" وليس "سامية"، في موقف طريف استعادته خلال حديثها مع فريق البرنامج.

المأكولات الشعبية

وأوضحت الحاجة سامية أنها تعمل منذ سنوات طويلة في بيع الخضروات وبعض المأكولات الشعبية، مثل "المخروطية" و"الكسكسي"، حيث تقوم بإعداد هذه الأطعمة بنفسها داخل الغرفة التي تسكن بها، ثم تبيعها للمارة في المنطقة.

العمل بنفس العزيمة

وأشارت إلى أنها بدأت العمل في هذا المجال منذ الصغر، مؤكدة أن العمل الشريف كان دائمًا وسيلتها لمواجهة صعوبات الحياة وتوفير احتياجاتها، لافتة إلى أنها تبلغ من العمر حاليًا 59 عامًا وما زالت تواصل العمل بنفس العزيمة.

قصة الحاجة سامية

وتعكس قصة الحاجة سامية نموذجًا للكفاح اليومي الذي يعيشه الكثير من البسطاء، حيث يمتزج التعب بابتسامة صادقة وروح بسيطة تحكي تفاصيل حياة مليئة بالصبر والرضا.

