الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ساعة الفطار.. مؤسسة أبو العينين تدخل الفرحة على سيدة وابنتها

هاني حسين

واصلت مؤسسة «أبو العينين الخيرية» مبادراتها الرمضانية لإدخال الفرحة على الأسر المستحقة، حيث استقبلت أم سلوان وابنتها لحظات مليئة بالبهجة خلال مشاركتهما في فعاليات برنامج «ساعة الفطار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي هاني النحاس.

وخلال الحلقة، تفاعل الأطفال مع المسابقات الثقافية التي ينظمها البرنامج، حيث أجابت أم سلوان عن سؤال حول عدد سور القرآن الكريم لتفوز بالمسابقة، فيما شاركت ابنتها سلوان في الأنشطة الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال.

وعبرت أم سلوان عن سعادتها بالمشاركة وبالجوائز الرمضانية التي قدمتها المؤسسة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تضيف روح البهجة والسرور على الأسرة.

وتضمن اللقاء مسابقات متنوعة، من بينها أسئلة عن الشخصيات والمخترعين، حيث أجابت إحدى المشاركات عن مخترع المصباح الكهربائي، لتضيف جوًا من التفاعل والتعليم ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني.

