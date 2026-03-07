ساعة الفطار.. مؤسسة أبو العينين تدخل الفرحة على سيدة وابنتها

واصلت مؤسسة «أبو العينين الخيرية» مبادراتها الرمضانية لإدخال الفرحة على الأسر المستحقة، حيث استقبلت أم سلوان وابنتها لحظات مليئة بالبهجة خلال مشاركتهما في فعاليات برنامج «ساعة الفطار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي هاني النحاس.

وخلال الحلقة، تفاعل الأطفال مع المسابقات الثقافية التي ينظمها البرنامج، حيث أجابت أم سلوان عن سؤال حول عدد سور القرآن الكريم لتفوز بالمسابقة، فيما شاركت ابنتها سلوان في الأنشطة الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال.

وعبرت أم سلوان عن سعادتها بالمشاركة وبالجوائز الرمضانية التي قدمتها المؤسسة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تضيف روح البهجة والسرور على الأسرة.

وتضمن اللقاء مسابقات متنوعة، من بينها أسئلة عن الشخصيات والمخترعين، حيث أجابت إحدى المشاركات عن مخترع المصباح الكهربائي، لتضيف جوًا من التفاعل والتعليم ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني.