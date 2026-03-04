هدايا من مؤسسة أبو العينين.. ساعة الفطار يدخل الفرحة على سيدة عاملة

رصد الإعلامي هاني النحاس مقدم برنامج «ساعة الفطار» المذاع على قناة " صدى البلد جانبًا إنسانيًا مؤثرًا من قصة كفاح سيدات عاملات.

وقالت سيدة :" انا من دار السلام وبشتغل في مستشفى وإحنا بنشتغل بعد الفطار في رمضان ".

وأضافت السيدة :" أنا بشتغل 16 ساعة في اليوم عشان عليا ديون بسددها وانا كنت واخدة قرض وفيه حد نصب عليا وبسدد القرض بنفسي ".



واكملت السيدة :" انا بدفع إيجار 1500 في الشهر وجوزي سايبنا منذ سنوات طويلة ومنعفش عنه حاجة ".



وأعربت السيدة عن فرحتها بعدم قدم لها هاني النحاس هدية مقدمة من مؤسسة أبو العينين .